台商快跑光！對中投資比重剩零頭 外媒曝台灣證明不靠中國更強

中國經濟萎靡不振，疊加地緣緊張局勢加劇，台商加速撤中。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國知名投資研究平台「格隆匯」發布統計指出，2025年台灣對外投資總額為499.3億美元，其中對中投資為15億美元，佔比從習近平2012年當選中國最高領導人的96.4%，降至2025年的3.8%。今年第一季對中投資只剩2.44億美元，佔整體對外投資比重僅0.74%。外媒記者直言，台灣2025 經濟成長率達8.6%，這證明要打造強大的經濟，依賴中國並非必要條件。

旅義華裔作家李穎在X帳號「李老師不是你老師」分享，台灣對中國投資狀況，根據「格隆匯」統計顯示，2025年台灣對外投資總額為499.3億美元，其中對中投資為15億美元，佔比從2012年的高峰96.4% ，降至2025年的3.8%。

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若根據經濟部投審司最新統計，台灣第1季對外投資（不含對中投資）金額為325億4583.7萬美元，年增166.05%；對中投資金額2億4400.4萬美元，年減28.77%，佔整體對外投資比重僅0.74%。

學者分析，非紅供應鏈趨勢加上中國內需疲弱，減弱台商赴中投資的吸引力，即使鄭習會後中國提出新惠台措施，但能否帶動新一波台商西進潮，仍不抱持信心樂觀看待。

對於台灣對中投資比重大幅下降，瑞典記者悠野（Jojje Olsson）在社群平台PO文指出，台灣與中國脫鉤的程度高於任何西方經濟體，且去年 GDP 成長率仍達 8.6%，並直言，「要打造強大的經濟，依賴中國似乎並非必要條件！」

中國網友也說，台灣對中國投資比重顯著下滑，凸顯兩岸經濟關係正在發生結構性轉變，中國已非台商首選目的地，除了中國成本優勢喪失外，還包括供應鏈重組、地緣政治壓力、中國政策環境變化。

中國網友直言，部分依賴台資供應鏈的電子資訊、半導體、精密製造等行業，將會感到調整帶來的陣痛。

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