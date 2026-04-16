27歲提早退休！他靠加密貨幣暴富 如今「慘淪打工仔、失業」崩潰了

日媒以真實案例揭示，若缺乏明確目標與生活規劃，即使財務自由，也可能面臨心理空虛與社會孤立的問題。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名曾因加密貨幣暴富，而坐擁高資產的男子，在27歲就宣布「財務自由、提早退休」，彷彿人生已經提前勝利結束。然而8年後，父親走進他的房間，看到的是他長期關在房間、眼神空洞滑著手機。期間他曾嘗試做兼職、短暫重返職場，卻又因公司倒閉再次失業。

日媒報導，2017年的加密貨幣熱潮造就了許多富翁，一度成為熱門話題。然而，日本一名A先生（化名）現年35歲，過去任職系統工程師，長期處於高工時、高壓力的工作環境。隨著2017年至2018年間加密貨幣市場熱潮，他成功累積近2億日圓（約新台幣3932萬元）資產，在繳納稅金後仍保有約1億日圓（約新台幣1966萬元）現金，進而選擇在27歲辭職，展開夢想中的財務自由、提早退休生活。

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辭職後，A先生過著幾乎不工作的生活，長時間待在公寓內滑手機、休息。他曾向家人表示，可依靠投資收益維生，資產足以支撐未來生活。然而，隨著時間推移，這樣的生活逐漸出現問題。

報導指出，A先生即便在轉向穩定投資後，仍因全球物價上漲而被迫調整財務規劃。同時，他在感情與現實生活中也遭遇挫折。儘管擁有高額資產，但因無固定工作，無法通過房貸審核，最終與交往對象分手，讓他開始質疑自身處境。

此後，A先生嘗試重返職場，卻因年齡與職涯空窗面臨困難，僅能透過人脈短暫進入朋友公司擔任兼職，但該公司不久後倒閉，他再次失業。長時間的無業狀態，使他逐漸與社會脫節，生活重心幾乎只剩手機與居家空間。

8年後，其父親探訪，親眼目睹他長期宅在家中、眼神空洞盯著手機的模樣，直言「即使擁有資產，人生也不能只靠金錢支撐」，並提醒他仍處壯年，不應放棄對未來的規劃。這番話促使A先生重新思考人生方向。

專家分析，財務自由、提早退休並非單純追求「不工作」，而是建立「可選擇是否工作」的能力。若缺乏明確目標與生活規劃，即使財務自由，也可能面臨心理空虛與社會孤立的問題。此外，在通膨壓力與長壽風險下，僅依靠資產收益維生，長期而言仍存在不確定性。

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