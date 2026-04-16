僅差1筆地號！富邦蔡家已拿下信義計畫區「最貴菜園」87％產權

富邦蔡家已掌握D1街廓的其中17筆產權，掌握土地面積比率高達87.26%，僅差最後一筆地號，就能順利拿下整個街廓。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕北市信義計畫區D1街廓、昔日曾是「最貴菜園」，過去一度化身為「最貴籃球場」，甚至前NBA球星林書豪也曾在此辦過記者會。在歷經富邦集團蔡家多年整合，根據最新地籍資料顯示，18筆地號中，可確定富邦蔡家已掌握17筆產權，掌握土地面積比率高達87.26%，僅差最後一筆地號，就能順利拿下D1街廓。

根據內政部實價網最新揭露，去年12月，富邦蔡家的家族投資法人明東實業、道盈實業以及盈保發展等三家，合力以5億6550萬元吃下D1街廓的39-7地號、約57.7坪，拆算每坪土地單價約979.99萬元。

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但法拍業者指出，該地號曾在2018年法拍，當時法拍土地面積近152坪、一拍底價高達17億元、換算每坪底價近1120萬元，最終無人投標而流標作收，並在近期該筆土地分割成兩筆地號，分別為39-7、39-17，前者取得實價已出爐，後者39-17地號則在這個月透過買賣方式移轉三家法人名下，假設以39-7地號的每坪取得土地單價推估，39-17地號的取得成本大約近9.23億元，兩筆地號取得總成本大約在15億元以內，相較2018年一拍時的底價17億元，大概是法拍底價的88折入手。

攤開該街廓共有17筆地號、土地面積約2545坪，除單筆面積第二大的39-9地號、約324.86坪的所有權人查不出與富邦集團蔡家有關係外，其它16筆地號幾乎可說是富邦蔡家全數掌握、土地高達2225.5坪，占整個街廓比率超過87%。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，北市信義計畫區有規範各街廓的最小基地開發規模門檻，其中D1街廓的最小基地規模要3千平方公尺（約907.5坪）以上。雖然富邦目前整合面積已超過法定要求，但以基地規劃的整體性及利用的有效性而言，富邦還是有繼續整合下去的強烈動機，而過去申請建照也等於是一種宣示，不但代表強勢開發的底氣，也表達隨時可以暫緩整合的退場準備。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，位於D1旁的「鴻禧花園大廈」都更案，也由富邦建設擔任實施者，全案已進入都更事業計劃審查階段，未來信義路五段上大案齊發，除富邦插旗的兩大開發案以外，旁邊還有興建中的元利建設四季酒店以及南山人壽的A26商辦案，預期信義路五段含金量將再次躍升。

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