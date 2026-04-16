國泰世華攜手台塑集團 推出CUBE信用卡首個集團級權益「台塑家」

國泰世華銀行與台塑集團攜手，於CUBE信用卡推出全新集團級權益方案「台塑家」。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰世華銀行與台塑集團自2016年攜手合作推出台塑聯名卡邁入第10年，合約於今（2026）年7月31日屆期，國泰世華銀行與台塑集團將持續深化雙方合作規模以提升卡友權益，於CUBE信用卡推出全新集團級權益方案「台塑家」，是CUBE信用卡首個集團級權益方案，整合原有台塑聯名卡加油回饋優勢，並延伸台塑集團生醫保健、生活購物及高頻次便利商店等。

自今年6月1日起，國泰世華將為近20萬名僅持有台塑聯名卡，尚未持有CUBE信用卡的客戶換發CUBE信用卡，未來卡友只要持CUBE信用卡於台塑集團通路消費後，切換權益方案至「台塑家」，於2026年12月31日前不僅續享加油每公升最高回饋3元，更可再享2%小樹點回饋。

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國泰世華銀行副總梁明喬表示，自2016年攜手台塑集團推出聯名卡以來，截至目前累積申辦卡友數已突破 80萬人，雙方合作版圖由加油場景逐步擴展至台塑石油APP綁卡支付功能、金流服務及企業金融等多元領域。

他指出，為持續打造貼近消費者生活的服務體驗，雙方以數據分析、市場趨勢及客戶洞察為核心，結合CUBE信用卡逾600萬卡友的規模優勢，與台塑客群以加油延伸至日常生活的消費特性，共同打造全新的集團級權益「台塑家」，不僅是雙邊合作10年後的策略升級，也是聯名卡合作模式的創新示範。

台塑石化資深副總陳和奇表示，此次攜手國泰世華銀行升級原合作模式，推出「台塑家」權益方案，除整合加油等核心服務外，更進一步串聯台塑生醫、長庚生技及台塑購物網等集團通路資源，並結合CUBE信用卡彈性多元的回饋機制，共同打造貼近消費者需求的創新合作模式。

CUBE信用卡首個集團級權益方案「台塑家」，整合原有台塑聯名卡加油回饋優勢，並延伸台塑集團生醫保健、生活購物及高頻次便利商店等三大核心消費場景，讓卡友皆能享有更靈活且多元的金融服務體驗。

CUBE信用卡「台塑家」權益完整保留台塑聯名卡加油優惠，在台塑體系加油站享加油每公升最高回饋3元，切換至「台塑家」權益方案再享2%小樹點回饋。此外，「台塑家」權益方案整合台塑集團旗下優質通路，包含台塑生醫、長庚生技、台塑購物網及台塑蔬菜，選購保健/保養品及有機飲食等健康生活，並納入便利商店通路（7-11、全家便利店、萊爾富），消費都享2%小樹點回饋無上限。

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