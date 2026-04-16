媽祖遶境人潮將湧現！大甲交通熱點曝光 「這間7-ELEVEN」擠進前3

Uber公布2025年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香期間的大甲乘車熱點，整體高度集中於交通與信仰核心節點，前三名依序為「大甲車站」、「大甲鎮瀾宮」及「7-ELEVEN 新美門市」。

〔記者邱巧貞／台北報導〕被譽為世界三大宗教活動之一的大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香即將起駕，隨著倒數時刻逼近，預期人潮與車潮將同步湧入台中大甲區，帶動整體交通與移動需求明顯升溫。

隨著遶境規模逐年擴大，Uber也揭露相關數據指出，2025年遶境期間，透過App叫車前往大甲區的行程需求為平日的3倍，自大甲區出發的叫車量亦達平日的2.6倍，顯示平台型交通服務已成為信眾往返遶境的重要移動選擇。

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進一步觀察人流熱點，根據Uber統計，2025年遶境期間大甲區熱門上車地點高度集中於交通與信仰核心，前三名依序為「大甲車站」、「大甲鎮瀾宮」，以及「7-ELEVEN新美門市」。其中，「7-ELEVEN新美門市」的入榜格外引人關注，在大量移動需求下，具備「即時補給＋等候空間」特性的便利商店，成為乘客與駕駛最容易匯集的交會點。

不同於過去僅扮演補給據點的角色，便利商店如今已進一步轉型為人流匯集與交通銜接的重要節點，24小時營運、地理位置便利，加上飲食與休憩功能，使信眾在候車、轉乘與集合過程中形成高度依賴，逐漸演變為具備轉運功能的「微型轉運站」。

從Uber數據來看，大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香逐步改寫人流分布模式，也讓城市基礎設施在大型宗教活動中扮演更關鍵的角色。

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