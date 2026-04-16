60歲後還能賺！退休族可做4種兼職副業、輕鬆補貼生活費

試吃推廣員對於外向的退休族群來說，是個不錯的兼職副業選擇。示意圖。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著通膨壓力持續升溫，不少退休族開始重新思考財務規劃。除了仰賴年金與儲蓄，越來越多「銀髮族」投入副業與兼職市場，不僅補貼生活開支，也讓退休生活更加充實。專家指出，相較於年輕族群追逐新興工作型態，嬰兒潮世代更適合從既有技能出發，發展低門檻、低成本的副業模式，包含試吃推廣員、技能教學、專業顧問和寵物照顧等生活型副業都是不錯的選擇。

財經部落格創辦人洛克諾斯表示：「對嬰兒潮世代來說，最好的副業就是能運用既有技能的工作，不需要重新學習、沒有創業成本，也不會有科技上的困擾。」外媒也整理出 2026 年深受嬰兒潮世代與專家推薦、能幫助改善收支的幾種副業兼職選擇。

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首先是「試吃推廣員」，金融專家穆森指出，像大型賣場的產品試吃活動，不僅工作內容單純，也能與人互動，對喜歡社交的退休族而言相當合適。

此外，「技能教學」也逐漸成為主流趨勢。專家建議，銀髮族可利用過去累積的專長，例如音樂、烹飪、縫紉或手作，開設課程或擔任家教，這種技能教學不僅能傳承經驗，也能創造穩定收入來源。

更進一步的，是將職涯專業轉化為「專業顧問服務」。洛克諾斯觀察，越來越多退休人士透過顧問工作增加收入，例如退休人資主管為企業提供諮詢，或護理人員進行遠距醫療服務。這類工作由於專業門檻高、競爭較低，幾乎不需要額外投入。

除了專業型副業外，一些生活型副業也受到青睞，包括寵物照顧、出租閒置房間，以及透過電商平台販售二手或手作商品。專家指出，隨著數位平台普及，這類副業的進入門檻已大幅降低。

洛克諾斯強調，關鍵在於選擇適合自己生活型態的副業，低壓力、時間彈性、沒有老闆。對於 60 歲以上的人來說，這些要素非常重要。

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