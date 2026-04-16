晚年財務崩盤地雷！專家警告退休前「5大致命錯誤」千萬別踩

專家點出即將退休的人最常犯的五個錯誤。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕進入50歲出頭，許多人開始積極為退休規劃。一名財務規劃師Carla Seely指出，並非所有退休生活都能如預期進行，背後往往有一些共通的錯誤，以下就是退休前最常見的五大失誤。

1.沒有規劃「錢能用多久」

許多退休族最擔心的，是活得比存款還久。現代醫療進步，人們活到80、90歲甚至100歲已不罕見。如果沒有仔細規劃，退休金可能比預期更早用完。建議從建立務實的預算開始，評估收入與支出，並計算資金需要支撐多少年。同時也要預留一部分資金應對突發狀況。若能與退休理財顧問合作，將更有助於制定穩定的提領策略。

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2.低估醫療支出

即使有社會保險或年金，隨著年齡增長，醫療費用仍可能持續增加，包括自付額、部分負擔與未納入保障的項目。若未事先規劃，當真正需要醫療資源時，可能面臨沉重的財務壓力。建議提前預算醫療費用，了解保險涵蓋範圍，並準備專門的醫療儲備金，以避免突發支出影響生活。

3.缺乏彈性的支出與投資策略

退休並非只是停止工作，而是面對不斷變化的生活。有些人過度僵化地遵守既定支出或投資策略，一旦遇到市場波動或突發開支，容易陷入困境。應保留彈性，例如在市場下跌時，有現金或保守資產可應對；當生活支出增加時，也能適度調整預算。定期檢視與調整財務計畫，是維持穩定的關鍵。

4.投資不夠分散

有些人將大部分資產集中在單一投資上，這雖然看似簡單，但風險極高。一旦市場下跌或該資產表現不佳，整體財富可能受到嚴重影響。分散投資是關鍵，包括股票、債券、房地產與現金等不同資產類型。這樣可以降低風險，並提高資產的穩定性與長期成長。若不確定如何配置，建議諮詢專業理財顧問。

5.忽略遺產規劃

許多人花了一輩子累積財富，卻忽略最後一步，就是遺產規劃。遺產規劃不只是立遺囑，更包括安排退休帳戶、財產分配，以及醫療決策授權等。同時，也需要指定信任的人，在你無法做決定時代為處理事務。這並不是消極的準備，而是給家人最重要的禮物，避免未來出現法律糾紛或困擾。

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