亞洲鋼市供給緊繃 中鴻5月盤價大漲1200到1500元

中鴻開盤，5月內銷盤價大漲1200元到1500元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鴻（2014）開5月內銷、6月外銷盤價。熱軋、冷軋每噸調漲1200元、鍍鋅更是調漲1500元，外銷則依產品及地區別調漲，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻指出，總體經濟方面，國際貨幣基金（IMF）最新報告指出，受中東衝突引發的能源價格飆升、供應鏈挑戰及通膨壓力影響，預估2026年全球經濟成長下調至3.1％，但台灣受惠於全球 AI 浪潮下，經濟成長率則大幅調升至5.2％，將有利企業持續擴大投資並帶動國內相關設備與營造需求。

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供需方面，4/14 世界鋼鐵協會（worldsteel）發布需求預測報告，預計2026年全球鋼鐵需求量將增長0.3%至17.24億噸，並於2027年加速增長2.2%至17.62億噸，顯示全球鋼鐵需求已邁入復甦週期。此外，中東戰事擾動使伊朗供應中斷，造成區域鋼胚資源緊張，且印度因能源問題限制產出，加上韓國鋼廠第二季集中檢修，短期亞洲鋼市供給仍趨於緊繃。

整體來看，中東局勢導致能源與運輸成本攀升，又煤鐵原料價格維持高檔，指標鋼廠亦持續調漲報價，鋼價支撐力道強勁。考量短期鋼鐵供給處於收斂，下游補庫需求陸續釋出，為反映鋼市現況並提振市場信心，本次內外銷盤價順勢調漲。

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