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大立光首季EPS 46.63元 毛利率為3季來高點

2026/04/16 14:24

大立光首季EPS 46.63元。（資料照）大立光首季EPS 46.63元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）今日舉辦法說會，並公告首季財報。首季營收155.44億元、年增7%，毛利率49.4%，稅後淨利61.23億元，每股稅後盈餘（EPS）46.63元。

大立光3月單月營收54.2億元，月增17%、年增11%，首季營收155.44億元，年增7%。該公司日前預估，4月動能將比3月略為下滑。首季營業毛利為76.8億元、毛利率49.4%，季增1.4個百分點、年減5.2個百分點，稅後淨利61.23億元，季減8.9%、年減5%，每股稅後盈餘（EPS）46.63元。

近日媒體報導，供應鏈傳出，大立光為強化共同封裝光學（CPO）新品，而拒絕蘋果（Apple）的可變光圈鏡頭加量訂單，預計將成為今日線上法說會的焦點。

法人則認為，受惠美系客戶AI功能手機銷售表現亮麗、韓系客戶將發表新款AI手機，大立光首季營收優於預期，今年觀察重點在於可變光圈鏡頭出貨銷量與良率，CPO產品短期可能難以對營收有顯著貢獻。

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