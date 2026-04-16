通訊軟體大洗牌？LINE走向訂閱制 、WhatsApp「免費4大升級」補痛點

在LINE於台灣市場推出訂閱制之際，全球通訊龍頭WhatsApp則在近期釋出一波大規模更新，鎖定用戶長年累積的使用痛點，推出免費升級的優化方案，形成鮮明對比。（下載自LINE官網、路透）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在台灣，LINE滲透率極高，幾乎已成為日常生活的延伸，然而隨著2026年各項收費政策逐步收緊，不少用戶也開始感受到使用壓力。全球通訊龍頭WhatsApp則在幾乎同一時間釋出大規模更新，鎖定用戶長年累積的使用痛點，推出一系列「免費升級」的優化方案，形成鮮明對比。

自2026年3月起，LINE台灣正式推出每月165元的Premium會員計畫。儘管基礎傳訊功能仍維持免費，但部分進階功能與使用體驗已逐步納入付費範疇。

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相較之下，根據WhatsApp官方部落格最新發布的功能更新，這波升級不再只是零星優化，而是直指用戶最在意的「操作便利性」與「儲存空間管理」兩大痛點，以「簡化流程」與「維持免費」為核心策略，從多個面向逐步向全球用戶提升使用體驗，主要可歸納為以下四大方向：

1.優化儲存空間管理

WhatsApp此次進一步優化內建的儲存清理工具，用戶可直接在單一對話中篩選並刪除大型檔案，無需刪除整段聊天紀錄，即可有效釋放手機容量。同時也支援「只清除媒體、不刪對話」的操作模式，亦即可一鍵移除聊天室中的照片、影片與語音訊息等高占用空間內容，而保留純文字訊息。此項設計也被視為兼顧空間管理與資訊保存的關鍵優化，有效緩解用戶長期累積的容量壓力。

2.多重帳號切換功能登陸iOS平台

先前已於Android推出的功能終於正式登陸 iOS。用戶現在可在同一台手機上同時登入兩個WhatsApp帳號（如工作與私人），不再需要攜帶兩支手機，徹底解決公私混用的困擾，還可透過頭像即可快速切換帳號，讓不同使用情境清楚分流，並降低誤傳訊息的風險。

3：輕鬆完成跨平台對話轉移

對話轉移功能現在也支援將對話記錄從iOS轉移至Android。WhatsApp此次更新，進一步優化既有的跨平台對話轉移功能，支援iOS與Android之間的資料搬移，相較過去需仰賴特定裝置或繁複流程，新版透過QR Code建立點對點加密連線，部分情境下可直接於兩台手機間完成傳輸，大幅簡化操作流程。用戶僅需幾個步驟，即可轉移包括聊天訊息、照片、影片與群組紀錄在內的大部分資料，減輕換機時的使用門檻，直指過去用戶「換手機即失去聊天紀錄」的痛點。

4. 溝通體驗與AI升級

WhatsApp持續導入Meta的AI技術，進一步擴展應用場景。例如，在傳送照片前，用戶可透過AI進行簡易修圖，包括移除物件、更換背景或套用多種風格（目前Meta AI功能尚未全面開放）；在文字互動方面，AI寫作協助則可依據對話情境提供回覆建議，協助用戶更精準傳達訊息，同時維持對話隱私。同時，貼圖使用體驗也同步優化，系統可在輸入文字或表情符號時，自動推薦相符的貼圖，讓情緒表達更直覺生動，進一步提升整體溝通效率與互動感。

此外，在群組功能方面，WhatsApp於年初亦推出多項升級，包括可依不同群組設定個人身份標籤（如「家長」、「隊員」），提升辨識度；新增的文字貼圖功能，可以在「貼圖搜尋」功能中輸入文字，將任何詞語轉換為貼圖；此外，活動提醒機制，則能在群組中建立事件並設定提醒時間，強化協作效率。

當LINE持續強化訂閱與付費機制、提升變現能力之際，WhatsApp則透過一連串免費且貼近使用情境的功能升級，加強鞏固用戶黏著度並擴大使用場景。

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