台股市值超越英國、成全球第7大股市！最新數據一次看

台股總市值截至週三（15日）升至 4.14 兆美元，成為全球第七大市場。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著市場期待伊朗戰爭進一步降溫，台灣科技股重新獲得青睞，帶動台股市值超越英國股市。根據彭博匯編數據，台股總市值截至週三（15日）升至 4.14 兆美元，成為全球第七大市場；相較之下，英國股市市值約為 4.09 兆美元。

《彭博》報導，此一里程碑出現在台灣加權指數（TAIEX）收復因伊朗戰爭造成的全部跌幅之後，成為全球最早完成反彈的主要市場之一，本週並進一步創下歷史新高。

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權值股台積電也在強勁營收成長帶動下刷新歷史高點，凸顯其在全球人工智慧（AI）供應鏈中的關鍵地位。

Broadridge Financial Solutions亞太區資產管理成長解決方案負責人Yoon Ng表示：「台灣持續被視為 AI 硬體的代表市場。只要 AI 資本支出動能維持，資金流入應該就會持續支撐市場。」

儘管依國際貨幣基金（IMF）2026 年預估，台灣經濟規模約 9770 億美元，遠低於英國的 4.3 兆美元，但 AI 相關產品出口強勁，正推升市場對台灣經濟成長的預期。

台灣加權指數本月已上漲16%，週四（16日）一度上揚0.7%，可望連續第8個交易日上漲，創2025年以來最長連漲紀錄。

另一方面，英國富時100指數（FTSE 100 Index）漲幅不到 4%，主因市場仍憂心通膨頑強，以及利率水準高於歐洲其他地區。

儘管如此，在地緣政治不確定性升高的背景下，英股仍重新吸引投資人關注，主要受惠於其能源與防禦型產業比重較高。包括巴克萊（Barclays）、花旗（Citigroup）與滙豐（HSBC）等多家機構策略師，均將富時100指數視為地緣政治避險工具或當前環境下的首選配置標的。

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