女兒「1決定」讓68歲夫妻退休生活全涼！竟被逼到搬家逃跑

68歲夫妻原本享受平靜退休生活，因女兒搬家決定後，生活節奏出現重大改變。（示意圖，美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一對68歲夫妻的退休金每月約24萬日圓（約新台幣4.7萬元），原享受著平靜的退休生活，不過這樣的日子在大女兒莉卡（化名）一家突然搬到附近後，生活節奏被全面改變，不僅要頻繁幫忙照顧孫子、煮飯給女兒一家吃，甚至支出開銷比平常還要多出許多，讓原本安穩的晚年生活出現巨大轉變，驚覺一切的他們，最只好決定搬家。

日本媒體報導，清水美代子（化名，68歲）和她的丈夫清水耕介（化名，68歲）兩人退休後的日子簡單而規律，然而，某一天女兒莉卡一家搬遷至他們的住家附近。莉卡當時僅以「住近一點比較安心、可以互相照應」為由，事後告知父母已完成租屋決定。

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莉卡育有兩名男童，並選在長子升小學前搬家，以避免轉學問題。美代子對於突如其來的生活變化，內心仍感到不小壓力，她坦言，自己感受到更多的是困惑而不是高興，她說：「我愛我的女兒和孫女，但說實話，我並不想一直待在她們身邊……。」

清水美代子表示，莉卡一家搬家後不久開始頻繁造訪，每到週末，全家人便到她家中用餐，且餐食多由她準備；有時還會將孫子留在家中，由清水美代子夫妻負責照顧。由於美代子家為兩層樓透天厝，空間較大，孫子們常在屋內奔跑玩耍，雖然氣氛熱鬧，但也讓夫妻倆逐漸感到負擔。

更大的改變出現在平日。孫子開始在放學後幾乎每天前來，一進門便喊著肚子餓；小孫子的幼兒園接送，也在不知不覺間轉由清水美代子夫妻負責，甚至直接帶回家照顧。

隨著女兒與女婿皆為雙薪家庭，或因有長輩協助照顧孩子而感到安心，返家時間也逐漸延後，使清水美代子夫妻的照顧責任進一步加重。

原本應是悠閒的退休生活，逐漸被照顧孫子的日常填滿。清水美代子坦言，雖然出於親情難以拒絕，但長期下來已感到身心與經濟的負擔。

「我們花在孫子、女兒和女婿身上的錢大幅增加了，以前我們每個月的伙食費大約是7萬日圓，現在隨便都超過10萬日圓。甚至有些月份還會翻倍。而且這還不是全部，我們的水費也上漲了，我們一起去購物的次數也更多了...。」清水美代子說道。

清水美代子表示，兩老現今已沒有時間像情侶一樣一起享用美食，也沒有自由隨時外出約會。有一天，清水耕介問她：「這不是我們想要的晚年生活，對嗎？」後來他們倆個決定保持一點距離，賣掉住了好幾年的房子，搬到離火車站更近的一間公寓。等所有準備工作都完成後，清水美代子才將搬家的事情告訴女兒。

報導分析，對於已退休世代而言，常被外界認為「有時間等於有餘裕」，但實際上，無論是體力還是生活節奏，都與在職時期大不相同。

此外，在僅靠年金生活的情況下，額外的經濟負擔也可能成為沉重壓力。這對老夫妻的選擇，表面上或許顯得冷淡，但適度保持距離，其實也是維繫家庭關係的一種方式。

文章認為，晚年與子女和孫子女住得近，這看似是一種幸福美滿的生活方式，但在許多情況下，這種近距離接觸也會帶來意想不到的負擔。

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