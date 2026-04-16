金援兒子慘被當ATM！74歲母親查帳驚見「可怕真相」直接心死

日本1名74歲母親，長期金援兒子，結果卻在查帳時驚見存款被偷領。（示意圖，美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名74歲獨居婦人久美子（化名）靠每月約14萬日圓（約新台幣2.7萬元）年金維持生活，原本過著穩定且樸實的日子，但因長子亮太（化名，45歲）的一通電話開口求助後，她開始長期匯款支援，竟然發現帳戶多次未經同意就被提領現金，累計金額達數十萬日圓。

日本媒體報導，久美子自丈夫過世後，她一直過著樸實但穩定的日子。她表示：「雖然不能奢侈，但也不算困難。每個月的支出大致固定，還能慢慢存下一點錢。」

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然而，生活變化來自亮太的一通電話。「他說工作不太順利，希望我能幫一點忙，一開始只說3萬日圓就好。」亮太過去曾是上班族，但因轉職後收入不穩定，開始向母親求助，久美子在猶豫後仍決定伸出援手。

久美子說：「我想如果只是暫時的，就還能撐得住。畢竟是自己的孩子，也不能不管他。」結果，亮太之後常常以「這個月先借一下」、「下個月就會還」等理由，持續請求支援。對久美子而言，每月3萬日圓（約新台幣5957元）並非小數目，但她仍選擇相信。

真正異常是在某次銀行補摺時被發現。久美子驚覺帳戶餘額異常減少，進一步查詢後，發現多筆自己不記得的現金提款紀錄。她說：「除了給兒子的錢之外，還有數萬元的提款紀錄，我一開始還以為是自己記錯了。」

然而比對時間與金額後，她逐漸確定並非記憶問題。進一步回想後，她意識到曾將存摺、印章與提款卡位置告知長子，以便緊急情況使用，因此她帶著疑慮打給亮太詢問這件事情。

亮太聞言沉默了一陣子後表示：「對不起，我只是暫時借用。」他坦承，在生活費不足時，曾多次從母親帳戶中提領現金，並表示原本打算歸還，但累計金額已達數十萬日圓。

久美子表示，當下她整個人都愣住了，只覺得一直以來的信任被打破。久美子進一步表示：「我已經有在給生活費了，他卻還從帳戶裡拿錢，我完全無法理解。」

事後，久美子決定重新管理自己的銀行帳戶，並暫時停止匯款，但她也坦言：「我雖仍想幫孩子，但如果連自己的生活都保不住，就沒有意義了。」

她最後坦言，這次經歷讓她重新思考親子之間的金錢界線，「因為是家人所以沒有懷疑，但也許，正是這樣才最危險。」她說，銀行存摺上的數字，不只是存款減少，更象徵著親子關係中逐漸浮現的裂痕。

文章分析指出，在老年父母贍養子女的關係中，他們出於信任將家庭財務委託給子女管理並不罕見。然而，這種親密的關係有時會讓人難以察覺問題所在。等到發現問題時，不僅家庭財務可能已經混亂不堪，父母與子女之間的信任也可能動搖。

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