7旬夫妻賣房帶390萬移居鄉下「低成本養老」 僅1年半超後悔下場曝光

日媒以真實案例揭示，高齡者在規劃移居時，往往忽略生活機能、交通便利性及醫療資源等關鍵因素。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕對於退休後換屋或移居鄉下，多數人都抱持著「降低住房開支、悠閒度日」的期待。然而，日本一對年過7旬的夫妻，原以為透過賣屋移居海邊小鎮，能過上無壓力的退休生活，卻在短短1年半後，逐漸面臨現實壓力，感嘆超後悔。女兒探訪後更發現，這段「理想中的慢活人生」，背後其實隱藏著經濟與生活困境。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，72歲的文雄（化名）與70歲妻子洋子（化名）原本居住在首東京，1年半前將房子出售，獲利約2000萬日圓（約新台幣394萬元），且房貸早已還清。夫妻每月年金收入約24萬日圓（約新台幣4.7萬元），認為在沒有房貸壓力下，足以支撐寬裕的晚年生活，於是決定搬往海邊小鎮，展開嚮往已久的悠閒生活。

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夫妻倆買下了一棟二手屋，距離火車站有一段距離。價格在他們上次賣房所得的預算之內，房子帶花園，而且步行即可到達海邊。初期生活確實如預期般愜意，兩人每日散步看海、購買當地食材、整理庭院，節奏明顯比都市生活放慢許多。然而好景不常，搬遷約半年後，各項隱性支出開始浮現。

由於當地交通不便，無論購物或就醫都高度依賴汽車，油資、保險、維修與定期檢驗費用逐漸累積，成為固定負擔。此外，海邊潮濕與鹽分高的環境，也加速房屋設備老化，外牆、熱水器及排水設施頻繁需要修繕，增加額外開銷。

女兒由紀（化名）近日返家探望時，才驚覺父母實際生活與電話中描述大相逕庭。家中堆放未整理物品，電器待修未處理，冰箱多為打折食品，整體生活呈現高度節省狀態。父母也坦言，為了節省開支，開始減少購物次數，甚至將就醫行程集中安排。

更關鍵的是，存款餘額已明顯下降。據了解，並非因為過度消費，而是冷氣更換、漏水維修、車輛故障與醫療支出等費用長期累積所致。夫妻倆拿出存摺後悔嘆「這不應該發生，那時我們才意識到餘額大幅減少了。」

專家指出，高齡者在規劃移居時，往往過度聚焦於房價與居住環境，卻忽略生活機能、交通便利性及醫療資源等關鍵因素，這些條件對生活品質影響甚鉅。

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