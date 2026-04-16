「輸入是電子、輸出是Token」！黃仁勳1句話親自定義輝達

輝達執行長黃仁勳。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕「輸入是電子，輸出是Token，中間是輝達。」輝達執行長黃仁勳首次拋出輝達的極簡定義，並以此為核心闡釋了公司的供應鏈護城河、對TPU競爭的不屑、堅持不自己做雲服務的哲學。

他強調，輝達提供的是涵蓋全科學領域的加速運算平台，其成本優勢在於最優的TCO（總擁有成本）與每瓦特Token產出。他表示，絕不對GPU進行「價高者得」的競價售賣，也不會放棄中國市場。

請繼續往下閱讀...

華爾街見聞報導，黃仁勳接受播客主持人Dwarkesh Patel深入訪談，針對外界質疑輝達本質只是寫軟體，依賴台積電製造晶片與台灣廠商封裝，若軟體被商業化，輝達會不會被商品化，黃仁勳則給出精煉定義，最終，需要有某個東西把電子轉換成Token。把電子轉化成Token，並且讓這些Token隨時間變得更有價值，這件事很難完全商品化。

他進一步說，「輸入是電子，輸出是Token，中間是輝達。」我們的工作是盡可能高效地完成這一轉換。

在供應鏈方面，根據最新財報，輝達在晶圓廠、記憶體及封裝領域的採購承諾已逼近1000億美元（約新台幣3.15兆），市場甚至預測未來將上看2500億美元（約新台幣7.89兆）。

對此，黃仁勳解釋，這並非單純的採購合約，而是建立在與上游供應商執行長之間持續的「告知、激勵與對齊」。透過讓供應鏈夥伴看清 AI 產業的龐大規模與方向，讓他們願意為輝達需求投資。

黃仁勳自信地說，這種供應鏈的調度能力能支撐起未來數兆美元的市場規模，並強調雖然EUV機器、邏輯產能等瓶頸兩、三年內可被克服，但真正的長期制約在於下游的能源政策，沒有電力就無法建立工業，這才是最耗時的環節。

在競爭層面，儘管雲端巨頭如GOOGLE、亞馬遜積極研發自家的TPU或ASIC晶片，試圖繞過輝達，但他明確區分，輝達做的是涵蓋科學計算各領域的「加速計算」，而非狹隘的專用張量處理。

他直言，全球沒有任何1個平台的效能與總體擁有成本 （TCO） 能優於輝達，也不認可亞馬遜 Trainium 宣稱的40%成本優勢。

針對Anthropic大量使用TPU的現象，黃仁勳反擊稱這只是特例而非趨勢，因TPU與 Trainium 的成長完全來自於 Anthropic 的單一需求。

他甚至坦承，早年未能及時向Anthropic戰略投資是失誤，但如今已亡羊補牢，分別對OpenAI與Anthropic 投入巨資，展現其鞏固生態系的決心。

而對於輝達近期頻頻資助 CoreWeave 等新興雲端服務商，引發市場猜測其是否將親自下場做雲端運算。對此黃仁勳則說「盡其所需，做盡量少的事」的公司哲學。

黃仁勳指出，輝達介入新雲服務是為了「讓生態繁榮」，而非轉行做金融租賃或雲端運營，畢竟「如果我沒做，自然會有人去做」。他也強調投資時不挑選贏家，「投了1家就會投所有家」，並以輝達當年在 60 家 3D 圖形公司中險中求生的歷史，展現足夠的謙遜。

面對失衡的GPU分配問題，黃仁勳否認「價高者得」的市場傳聞，他強調，輝達絕不會這樣做，這是糟糕的商業行為。分配邏輯優先看客戶的排產預測、採購訂單 （PO） 及資料中心就緒程度，最終遵循先到先得原則。他希望能成為行業可靠的基石，給予客戶確定性承諾。

針對高階晶片出口管制與中國市場，黃仁勳從務實的商業角度指出，算力只是AI底層輸入，當受到約束時，競爭對手可透過堆疊能源、使用舊世代晶片及優化演算法來彌補硬體落差。

他進一步指出，中國並不缺晶片，他們擁有全球頂尖的計算機科學家，且全球約50%的AI研究人員來自中國，放棄中國市場並不會讓美國在技術競賽中取勝，進行對話與研究交流才是最安全的做法。

展望未來，黃仁勳透露，輝達將保持年度穩定迭代，從Vera Rubin到Vera Rubin Ultra，再到 Feynman，每年推出升級新品，憑藉極致的性價比、能效與客戶基數，輝達自信是全球唯一能承接從1000萬美元（約新台幣3.56億）到1000億美元（約新台幣3.56兆）任意規模 AI 算力訂單的企業，持續驅動著AI工廠的運轉。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法