麥寮燃煤停用再啟動3個月 經長︰會降中火燃煤發電

左起能源署代理署長吳志偉、台電總經理王耀庭、經濟部長龔明鑫。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中東情勢引發我國電力調度版圖變化，台電已跟台塑麥寮停用的兩部機組準備簽訂購售電合約，經濟部長龔明鑫今（16日）在經委會答詢表示，麥寮啟動是要增加備援能力，雖然調度麥寮機組，但會讓中火燃煤減少使用，會維持全年台電與民營系統的用煤量不超越去年。

國民黨楊瓊瓔關切麥寮電廠重啟進度，龔明鑫說，五月若麥寮燃煤機組啟動，其他燃煤機組會降下來，預計會讓台中火力調降，但楊瓊瓔關心，若其他機組足夠，為何還要啟用燃煤?龔明鑫回應，這是預備，並允諾全年的用煤量不超越去年。台電總經理王耀庭也補充，主要就是因為中東戰爭因素，天然氣船若不順，燃煤機組調度目的是要增加韌性。

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國民黨立委呂玉玲也說，麥寮準備續約三個月，但台電也有自己的發電廠，為什麼要啟用民營電廠？王耀庭解釋，台電電廠都是自己掌握，要怎麼做台電都會事先準備，不過麥寮是IPP（民營電廠），要先有合約關係，而中火降低一部份就可讓麥寮來發電。

至於麥寮的燃煤預計2029年要改成天然氣發電是否延宕?能源署代理署長吳志偉表示，沒問題，因為是在不同的土地，天然氣電廠將在舊的二號機組跟其他土地建置。

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