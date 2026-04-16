攻進股王供應鏈！Exein攜手信驊、聯發科 搶攻資料中心與IoT資安

Exein創辦人暨執行長Gianni Cuozzo（圖左）、亞太暨日本副總裁莊景明。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕全球嵌入式資安業者Exein（艾芯軟體）加速擴展產業版圖，除正式在台灣設立亞太營運中心暨台北辦公室外，也積極攜手在地生態系夥伴，推動亞太及全球布局。Exein致力透過在亞洲的策略合作，促進嵌入式資安成為全球新標準。

Exein透露近期一項重要合作即是透過與「台股股王」信驊科技的合作，成功切入伺服器市場，將Exein Runtime整合至其遠端伺服器管理晶片（BMC）中，由於信驊科技在全球BMC市場具有高市佔率，此項合作進一步鞏固Exein在全球資料中心基礎架構中的關鍵地位。

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此外，Exein亦於2025年與聯發科（MediaTek）展開合作，將資安平台原生整合至其Genio物聯網平台，為裝置製造商提供即時威脅偵測與自動化漏洞通報機制，強化物聯網設備在設計初期即具備的資安防護。

Exein亞太暨日本副總裁莊景明受訪時提到，「過去幾個月，有許多朋友問我，為何Exein會選擇台灣作為亞太營運總部。坦白說，這在外商企業中並不常見。但答案其實很簡單，因為台灣在全球半導體與電子產業生態中，扮演著無可取代的核心角色。」

他進一步指出，台灣不僅是供應鏈的關鍵樞紐，更是產品設計與製造的源頭，因此，將亞太營運中心設立於此，正是希望能夠在產品設計初期，就將Exein的資安防護機制導入其中，從源頭建立安全。

另一方面，Exein也希望實現「零距離工程協作」，他舉例指出，今年3月，Exein在德國與台灣科技大廠信驊科技達成合作，決定將其Runtime資安技術整合至對方產品中，而在不到三週的時間內，就完成了整合，這也充分顯示，當團隊據點設於台北時，能大幅提升跨國協作效率與技術落地速度。

此外，另一個關鍵因素是資安合規。台灣作為全球半導體重鎮，同時具備高度出口導向特性，隨著歐盟資安法規（如《資安韌性法》CRA）即將上路，出口至歐洲的產品勢必面臨更高的資安門檻與轉型壓力。

在此趨勢下，Exein的技術正好能協助台灣企業加速達成資安合規要求，順利銜接國際市場，成為企業邁向全球化的重要支撐。透過在台設立辦公室，Exein得以更貼近客戶需求與在地產業生態；未來，以新竹科學園區為核心的半導體與電子產業聚落，也將成為其在台布局的重要據點之一。

至於在台的布局與人力規劃，莊景明表示，Exein已著手建立在地團隊，並將持續擴充資源以支援台灣市場發展。他指出，未來，將持續拓展亞太市場，包括在日本設立據點並招募在地團隊，聚焦於車用、工業自動化、醫療與能源等關鍵產業，同時，也將進一步布局東南亞市場等地，涵蓋消費性電子與半導體供應鏈，而台灣將作為向整個亞太擴展的核心基地。

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