68歲獨居嬤快撐不下去...竟意外翻出「沒人知道的股票」人生大翻轉

1名獨居婦人長期靠年金維持生活，原本擔心資金不足，直到一次意外，發現丈夫留下的隱藏帳戶，人生出現重大轉折。（示意圖，歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名68歲獨居婦人，長年靠年金維持生活，但同時也一直處於財務壓力之中。不過就在丈夫過世兩年後整理遺物時，她意外發現丈夫生前未曾透露的證券帳戶，裡面竟藏有長期持有的股票資產。經整理與出售後，最終入帳金額竟高達7200萬日圓（約新台幣1433萬元），讓原本擔心生活開銷不足的她，財務狀況瞬間翻轉。

佐藤和子（化名）的丈夫生前任職於中型製造業公司，工作至退休年齡，留下約1400萬日圓（約新台幣275萬元）退休金資產，扣除房貸後，家中金融資產約剩1200萬日圓（約新台幣238萬元）。而佐藤和子每月收入約為19萬日圓（約新台幣3.7萬元），但包含公寓管理費等固定支出，每月約需20萬日圓（約新台幣3.9萬元），因此不足部分只能從存款中支應，再加上明年管理費與修繕基金還將調漲，資產提領速度預計進一步加快，讓和子持續感到財務壓力。

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「我以為自己沒有過度花費，但光是管理費和修繕基金就將近4萬日圓。醫療費也開始增加，不知不覺每月支出接近20萬日圓。」和子如此說。她已經停止旅行與外食等娛樂，但固定支出卻無法削減。

丈夫過世兩年後，她再次強烈感受到：「自己對錢幾乎一無所知。」在丈夫生前，家裡的財務和投資都交給他處理，雖然資產本身管理得相當妥善，但未將所有資產、帳戶資訊細節告知家人。

丈夫生前有進行股票投資，但佐藤和子一直以為只是透過證券公司營業員操作的小規模投資，每年收到的報告書，也讓她認為資產並不算龐大。直到丈夫一週年過後，她開始整理遺物，希望為未來做準備，才重新檢視丈夫留下的存摺。

起初，她只是想確認帳務狀況，卻在存摺中發現多筆「股息」入帳紀錄，雖然金額不大，但持續多年累積，引起她與長子的注意。

在進一步調查後，竟發現丈夫生前還持有1個未被家人知悉的證券帳戶。由於該帳戶採電子交付，未寄送紙本資料，也未留下登入資訊，因此長期未被發現。

據了解，丈夫在約25年前，在市場低點時買入多檔個股後長期持有，僅領取股息並未出售。最終，在證券公司協助下確認並處分資產後，相關股票總變現金額達7200萬日圓（約新台幣1500萬元）。

當存摺入帳紀錄出現這筆金額時，佐藤和子一度難以置信，形容「手都在發抖」，表示「沒想到會有這麼多錢……」。原本長期擔心資金不足、節省生活開支的她，人生的財務前提在瞬間被徹底改變。

不過專家提醒，在當今日益數位化的世界中這起案例也凸顯現代資產電子化後的風險，許多資產「不是不存在，而是家人根本不知道」，隱藏資產可能也會存在看不見的風險。

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