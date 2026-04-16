美伊談判露曙光！台幣勁揚逾1角，重返31.5字頭。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美伊關係出現轉圜契機，中東情勢降溫帶動全球風險偏好回升，美股續揚，台股今（16）日早盤同步走強、再創新高，並蓄勢挑戰37000點關卡；匯市方面，在美元走弱與資金回流推升下，新台幣兌美元匯率勁揚逾1角，一舉升破31.6元，睽違約一個半月重返31.5字頭。

美國總統川普受訪時表示，美方「很有可能」在4月下旬與伊朗達成協議。相關樂觀言論激勵市場情緒，美元指數一度跌破98整數關卡。在外資轉為買超、熱錢回流，以及美元轉弱等多重因素帶動下，新台幣升勢擴大，今早以31.61元、升值4分開出，盤中最高升抵31.522元，升值1.28角。

請繼續往下閱讀...

主要亞幣亦同步走強。人民幣昨日創下3年新高後，離岸價今日續於高檔震盪；日圓兌美元則回升至158.66附近。

匯銀人士指出，新台幣昨日收盤正式突破多日整理區間後，今日續升並站穩31.6元之上，短線將進一步挑戰31.5元整數關卡。不過，在匯價快速走升之際，預期央行仍將進場進行雙向調節，以維持匯市穩定，此外，也要留意美伊談判再度反覆。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法