1個密碼就能癱瘓公司？資安署揭中小企業最常見資安陷阱

數位發展部資通安全署近日發布「中小企業基本資安防護指引」，鎖定企業帳號管理、設備與資料管理以及資安意識培訓三大面向。（資安署提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕數位發展部資通安全署近日發布「中小企業基本資安防護指引」，協助企業以簡單、低成本的方式建立基礎資安防護能力。

資安署指出，看似日常的使用習慣，例如重複使用同1組密碼，或長達3年未更新的桌上型電腦，都可能成為重大資安破口，甚至導致企業營運中斷、無法正常接單出貨。由於駭客多半鎖定防護相對薄弱的對象，缺乏專職資安人力的中小企業，往往成為「阻力最小」的攻擊入口。

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資安署強調，資安防護不必仰賴高額設備投資，關鍵在於建立正確的作業流程與使用習慣，並建議中小企業優先從「帳號管理」、「設備與資料管理」及「資安意識培訓」3大面向著手，逐步強化整體防護能力。

1.帳號管理：守好公司的「數位鑰匙」

資安署強調應「管好公司的鑰匙」，建議密碼長度至少達15碼，並避免重複使用，可透過密碼管理工具提升安全性；同時，重要帳號應啟用多重驗證機制，如手機驗證碼或生物辨識，即使密碼外洩也能有效防止未授權登入。此外，企業應落實帳號分級管理，每位員工應有獨立帳號、禁止多人共用。員工離職當天則應立即停用帳戶，避免重要資料外流。

2.設備和資料管理：守護公司的「資產」

自動更新一定要開，不論是Windows還是常用軟體（如LINE、Chrome），都要開啟「自動更新」，並安裝防毒軟體，定期掃描系統、修補漏洞，讓駭客進不來。同時，企業應落實「3-2-1備份原則」，即公司資料至少要有3份備份、存放在2種不同儲存媒體、至少1份異地存放，並建議其中1份要離線存放（如外接硬碟），這是企業在遇到勒索軟體攻擊時，能把資料救回來的機會。

此外，裝好設備第一件事，就是改密碼，攝影機、印表機、路由器等設備出廠時都使用相同的預設密碼，攻擊者對這些密碼瞭若指掌。設備連上網路後，第一步就是改掉預設密碼。

3.資安意識培訓

資安署提醒，釣魚郵件往往偽裝成日常業務溝通，例如報價單或變更匯款資訊，企業應建立內部查核機制，凡涉及金流、權限或下載行為，應先透過電話確認，避免直接點擊不明連結或附件。

同時，也建議企業建立資安事件應變流程，當出現系統異常、檔案遭加密或不明程式時，應立即斷網、通報並保留現場紀錄，讓非技術人員也能即時應對。

此外，政府亦提供多項免費資源協助企業強化防護，例如：免費註冊「台灣電腦網路危機處理暨協調中心 （TWCERT/CC）」會員，可接收最新威脅警報，獲取即時的資安情資 。也可透過中小企業網路大學校、國家資通安全研究院等管道取得相關訓練與工具；為協助企業快速盤點風險，「中小企業基本資安防護指引」亦附上「中小企業基本資安防護自檢表」，列出16項基礎檢核指標，企業只需簡單勾選，即可快速辨識現有防護缺口。

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