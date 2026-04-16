一線地段、品牌建商加持 新北市單價前五高新案 全數突破110萬元

去年新北市每坪單價逾90萬元的新案占比已達12%，對比2024年僅2.6%，大幅增加9.4個百分點。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕新北市高單價建案持續壓陣，根據新建案市調機構彙整，去年新北市每坪單價逾90萬元的新案占比已達12%，對比2024年僅2.6%，大幅增加9.4個百分點。

住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，當前建商推案重心放在一線地段，不但可降低房市前景不明的風險，後續房貸鑑價上也有一定優勢，因此，即便整體預售屋買氣偏弱，但一線地段新案即便出現高單價現象，若有品牌建商加持，民眾仍願意買單。

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根據住展雜誌彙整新北市單價前五高的新案，每坪成交單價落在114.6萬至125.1萬元間，不單單只是突破百萬元，甚至全數站上110萬元。

陳炳辰指出，新北市單價前五高的新案，其中有三案推案地點在板橋區，甚至有兩案是在新板特區內，另兩案，則分別具有公園綠地景觀，以及捷運三重站的交通優勢。

根據住展雜誌市調結果，接下來在板橋區、永和區、新店區還有單價破百萬元的新案出現，對比新興區域房價偏低，又碰上房市買氣盤整，預期新興區域仍難以吸引買氣。

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