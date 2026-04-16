Q2景氣勞資同看衰 yes123：資方樂觀度13季新低 擴編意願大降溫

yes123求職網日前進行「馬年第二季景氣暨勞動市場趨勢調查」（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕全球地緣政治衝突再起，引發能源價格波動、通膨蠢蠢欲動，為台灣第2季的勞動市場蒙上一層陰影。根據yes123求職網的最新調查，勞資雙方對於第2季景氣前景的看法同步走低，資方樂觀度下修至13季新低，勞方的悲觀度則攀升至13季以來新高，顯見在「輸入型通膨」的壓力與外銷不確定性，已嚴重衝擊市場信心。

yes123求職網日前進行「馬年第二季景氣暨勞動市場趨勢調查」，調查結果顯示，企業對第2季景氣的看法趨於保守。儘管有51.3%的企業持平看待，但樂觀比例僅剩26.3%，「淨樂觀比例」跌至+3.9%，遠低於去年同期的+15.2%，更創下近13季以來的新低紀錄。雖然內需產業受惠於清明及端午連假帶動的消費力道，但資方擴編意願已明顯降溫，本季計畫擴編的企業比例僅36.1%，較去年同期與上一季雙雙下滑。

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相較於企業的保守，上班族的感受更為寒冷。調查顯示，勞方本季的「淨樂觀比例」為-6.4%，不但連續4季維持負值，悲觀度更創下13季以來最高點。在「物價漲、薪水不漲」的職場環境下，高達5成的勞工將「薪水太低」列為想跳槽的首要主因。但平均落在4萬5,132元的「月薪期望值｣，雖然略高於前一季期望的4萬4,907元，也多於去年同期的4萬3,985元，創下13年同期新高，但相較廠商開出的4萬2,452元條件相比，仍打了「九四折」，期間落差仍然達5.9%，勞資雙方認知的「月薪差距」，還有2,680元。

景氣疑慮也直接反映在薪酬規劃上。本季僅有52%的企業有加薪計畫，明顯低於首季的63.4%，且企業調薪多採「績效至上」，僅11.8%的企業願意採取「全面加薪」，其餘皆為「績效加薪」。此外，作為留才工具的獎金與紅利，本季發放比例也降至41.9%，低於去年同期的44.2%。

即便景氣看淡，但受惠於校園徵才季與缺工需求，仍有89%的企業有徵才計畫，平均開出4萬2,452元的月薪，創下13年同期新高。在求職偏好方面，科技資訊（35%）、餐飲住宿（33.9%）及批發零售（32.8%）仍是轉職者最嚮往的三大行業。

yes123求職網發言人楊宗斌分析，地緣政治衝突導致營運成本墊高，直接衝擊外銷接單，是企業主不敢樂觀的主因。對勞工而言，通膨正嚴重吃掉薪資調幅，加上近期裁員、無薪假的風聲不斷，讓勞工保持高度危機意識，難以對前景抱持正面心理預期。呼籲企業在考量盈餘之餘，應將員工的生活開銷與通膨壓力納入薪酬調整考量，以應對後疫情時代的缺工潮。

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