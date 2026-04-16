ASML最大客戶換人當！南韓暴衝奪第一、台灣位居第二原因曝

荷蘭晶片製造設備供應商艾司摩爾（ASML）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著人工智慧（AI）熱潮引發長期供應短缺，南韓記憶體晶片製造商加大採購力道，使南韓在今年第一季成為荷蘭晶片製造設備供應商艾司摩爾（ASML）的最大市場，台灣則為第2大市場。

《彭博》報導，ASML對南韓的出貨量在第一季大幅攀升，占淨系統銷售的 45%，高於前一季的 22%。換算下來，最新一季對南韓的銷售額達 28.4 億歐元（約 33.4 億美元），較前一季的 16.7 億歐元明顯成長。

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雖然ASML未點名具體客戶，但三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（ SK Hynix）為主要記憶體晶片製造商。

ASML表示，在第一季期間，記憶體晶片市場貢獻其設備銷售超過一半。

儘管南韓第一季的具體訂單細節尚未公開，但 SK 海力士已於 3 月宣布，計畫投入近 80 億美元購買極紫外光（EUV）微影設備，該協議有效期持續至 2027 年。

ASML執行長福凱（Christophe Fouquet）在隨財報發布的影片指出：「若從記憶體市場來看，我們的客戶告訴我們，他們 2026 年的產能已預訂一空，而且供應受限的情況將持續到 2026 年之後。」

報導稱，在截至今年3月的第一季期間，台灣為 ASML 第二大市場；另外，中國在淨系統銷售中的占比則降至19%，較去年第4季逾3分之1明顯下滑。

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