台積電霸主地位全球都想挑戰！但外媒驚曝殘酷現實

台積電。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，強大的壟斷企業，就像專制君主一樣，往往會吸引挑戰者出現。台灣的台積電（TSMC）客戶涵蓋輝達到蘋果等科技巨頭，鞏固其在高階晶片代工領域的地位。然而這樣的主導地位，讓各國政府與競爭對手更加積極試圖削弱其「晶片王冠」。

台積電今（16）日將召開法說會，根據Visible Alpha彙整的分析師預估，市值1.7兆美元的台積電，預計將公布第1季約170億美元的營收，年增幅高達49%，這一成長主要來自人工智慧（AI）晶片需求暴增，從OpenAI到Anthropic等公司對其產品幾乎供不應求。

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這股難以滿足的需求對台積電而言是一大利多，其無與倫比的製造能力與技術實力，使其在先進晶片領域幾乎形成壟斷。儘管競爭對手三星（Samsung）曾率先推出3奈米製程，但這家市值約8800億美元的韓國企業，據當地媒體報導，在爭取客戶訂單方面仍面臨困難。

報導直指，台積電在下一代2奈米晶片的競爭中也可望持續領先。花旗分析師預期，輝達、Alphabet（Google）及亞馬遜（Amazon），未來幾年都將對這類先進製程下大量訂單。

花旗預測，台積電營收至2030年將突破3000億美元（約新台幣9.4兆元），同時，分析師也預期其毛利率將維持在62%以上，進一步印證其領先優勢。

不過，這對董事長暨總裁魏哲家而言，「太成功」也可能帶來問題。台積電的主導地位伴隨著日益升高的地緣政治風險，其最先進的研發與製造仍集中在台灣，而北京則將台灣視為其領土。

此外，台積電更面臨各國發展半導體的競爭。日本正加大力度培養本土企業，上週，日本經產省宣布再投入40億美元資金支持Rapidus，累計補助已超過160億美元，該新創公司目標在下一個財政年度量產2奈米晶片。

幾天前，馬斯克（Elon Musk）也宣布與英特爾（Intel）合作，推動其野心勃勃的 Terafab 計畫，打造一個垂直整合的晶片製造設施，供應其旗下SpaceX、Tesla及 xAI 使用。

不過這些挑戰仍處於早期階段。台積電今年資本支出預計高達560億美元，遠超日本對 Rapidus的支持；同時，市值3300億美元（約新台幣10兆元）的英特爾仍在從一連串挫折中復甦，美國政府甚至持有其9%股份。

投資人仍看好台積電的長期優勢。目前其股價本益比約為未來12個月預估獲利的20倍以上，高於5年平均的18倍（根據 LSEG 數據）。

過去已有許多企業嘗試打破台積電的主導地位卻未能成功，不過報導認為，只要這家公司仍戴著「王冠」，就勢必持續面對新的挑戰者。

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