7旬退休夫妻一輩子拚命存錢不敢花！如今換來一句「來不及了」

雖然未雨綢繆是好事，但若過度節儉可能會後悔莫及。老夫婦示意圖。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕即便累積鉅額資產，仍不敢花錢、甚至連小額支出都感到不安，這樣的價值觀並不罕見。對未來的不安感越強，自然越傾向壓低支出、謹慎過日子，但日媒分享案例指出，雖然未雨綢繆是好事，但若過度節儉可能會後悔莫及。日本一對老夫婦靠極度節儉的生活，累積到了4000萬日圓（約809萬元新台幣）的金融資產，然而這樣的想法在他們70歲之後開始出現變化，他們想要去國外旅遊，卻發現身體已經不堪負荷，變成有錢卻無法做想做的事，如今只能留下滿滿的遺憾。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，75歲的健三（化名）與73歲的妻子道子（化名）目前每月靠約26萬日圓（約5.25萬元新台幣）退休年金維生。兩人擁有自住房產，房貸早已還清，包含現金與金融資產在內，總資產約達4000萬日圓。

請繼續往下閱讀...

健三在職時任職於製造業公司，收入穩定，但對未來始終抱持高度不安，因此將「存錢」視為最優先目標，他認為：「退休後會發生什麼誰也說不準，而且總覺得光靠年金可能不夠，所以我決定絕對不亂花錢。」

他和妻子幾乎不外食，旅遊也降到最低。即使孩子們已經長大獨立，兩人的生活水準也沒有因此提高，道子同樣順從這樣的生活方式：「其實也有想去的地方，但我總告訴自己，比起未來陷入困境，現在忍一忍比較好。」

就這樣，他們累積了如今約4000萬日圓的資產，但這樣「極致節儉」的想法，在他們70歲之後開始出現變化。

健三回憶：「朋友說『去年去了歐洲旅遊』，讓我覺得很羨慕。於是也開始想著『那我們也去吧』」但當他們實際著手規劃時，卻碰上意想不到的障礙。健三表示，如今他長時間移動變得很吃力，對體力沒有信心了。而道子也受到膝蓋疼痛困擾，對長途移動與觀光感到不安，「年輕時輕而易舉的事情，現在已經做不到了。」

健三坦言：「明明有錢，卻無法做想做的事，從沒想過會變成這樣。我一直只想著要存錢，卻沒有想過什麼時候該用。」

如今，夫妻倆開始嘗試在近郊外出，或安排一日小旅行，但大型長途旅遊已變得困難。健三懊悔地說：「如果能更早一點、哪怕只是慢慢開始花錢，也許會更好，有時會這麼想。」道子則說：「我並不是後悔過去的節省。只是留下了一些『當時如果去了就好了』、『如果做了就好了』的遺憾。」

報導指出，支撐退休生活安心感的，並不只有金錢。時間、體力，以及「當下才能完成的體驗」，同樣是無法重來的重要資源。節省開支固然是為未來做準備的重要手段，但一旦變成唯一目標，也可能帶來另一種形式的後悔。這對夫妻回首過去時所感受到的的遺憾，或許並非他人之事，而是多數人都可能面臨的人生課題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法