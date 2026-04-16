魏哲家獲《TIME》百大影響力人物 黃仁勳撰文盛讚「謙遜且自律」

美國《時代》（TIME）雜誌今日公布2026年度百大影響力人物，台積電董事長暨總裁魏哲家上榜。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國《時代》（TIME）雜誌今日公布2026年度百大影響力人物，台積電董事長暨總裁魏哲家上榜，並由人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳撰文介紹。

黃仁勳讚揚，「魏哲家無疑是我們這個時代最具影響力的人物之一」。（路透）

時代雜誌2026年百大最具影響力人物（The 100 Most Influential People）分為6大類，包括「藝術家」（Artists）、「時代象徵」（Icons）、「領袖」（Leaders）、「巨人」（Titans）、「先鋒」（Pioneers）以及「革新者」（Innovators）。

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魏哲家入列「先鋒」類別，黃仁勳為時代撰文介紹表示，魏哲家領導全球最具影響力的公司之一。台積電已超越晶片製造商的原始定位，成為眾多產業賴以建立的技術平台。「掌舵者是一名謙遜且自律的人，他是我認識超過20年的領導者、合作夥伴與朋友。」

黃仁勳指出，在魏哲家擔任執行長期間，全球運算從「行動優先」邁向「AI優先」。魏哲家很早就看見這個轉折點，並協助推動台積電從單純製造晶片，轉型為打造整合式晶片系統，這些系統以複雜的3D封裝組裝而成，且很快還將與矽光子技術相連結。這樣的演進，讓輝達的AI超級電腦成為可能，也點燃了今日的AI革命。

黃仁勳表示，台積電創辦人張忠謀打造的純晶圓代工模式，是建立在信任、卓越與夥伴關係之上，這個模式在魏哲家帶領之下不斷提升。從個人電腦到網路，再從行動裝置到AI，台積電對客戶始終如一的承諾，讓這家公司成為不可或缺的存在。

黃仁勳表示，台積電展現卓越的技術與產能，更是一個值得信賴的平台，讓人們得以打造那些正重新塑造我們生活的工具。他最後讚揚，「魏哲家無疑是我們這個時代最具影響力的人物之一」。

「先鋒」類別上榜者還有NASA阿提米絲2號（Artemis II）任務指揮官懷斯曼（Reid Wiseman）、迪士尼新任執行長達瑪羅（Josh D'Amaro）、全球首個破4億訂閱的網紅MrBeast，以及OpenAI財務長弗里亞（Sarah Friar）等人。

在「領袖」類別，美國總統川普、中國國家主席習近平、日本首相高市早苗、以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）等人皆榜上有名。

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