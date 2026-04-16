因「1封信」，75歲獨居婦被迫賣房淪為下流老人。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕75歲的獨居老婦佐藤光子（化名歲），在先生健一（化名）過世後，一直在東京過著平靜的生活，直到健一逝世3週年紀念日後幾個月，收到了1封掛號信，其晚年生活被徹底翻轉，因寄件人竟是已故丈夫的「私生子」，信中聲稱他擁有“依法保留的”遺產繼承權，光子雖然無法接受此真相，但為了達成和解，最終不得不將房子賣掉，搬到鄉下租1套老舊公寓渡過餘生。

日媒報導，光子說，那封掛號信，上面寫著律師的名字，寄件人是『山田直樹（化名）』，我對這個名字完全沒有印象。

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當光子打開信封時，她看到上面寫著山田先生是健一的“親生兒子”，以及1份聲明，聲稱他擁有“依法保留的”遺產繼承權，由於光子和健一沒有孩子，健一曾告訴她，他單身時有女朋友，但沒有小孩。

通常情況下，辦理配偶死亡證明或日常事務時所需的戶籍謄本會顯示當時的家庭結構，然而，如果曾多次結婚、離婚或變更住所，那麼除非查閱追溯至出生日期的“已移除戶籍謄本”或“原始修訂版戶籍”，否則過去的婚姻史和子女情況將無法顯示，光子也從未懷疑過丈夫的話，只查看了辦理手續所需的必要文件。

“通知上說孩子是我丈夫與前妻所生的長子。我丈夫從未提起過他的存在。他是在欺騙我，還是他自己也想忘記他……？現在我無從得知真相了。”

光子說，該通知要求我支付一大筆錢，金額是根據我房屋的評估價值計算的，「我們透過律師進行了會面，但對方寸步不讓。他們用公事公辦的語氣說：『我已經幾十年沒見過我父親了。正因如此，我才會接受我所有法律賦予我的權利，而不是出於感情。』」

健一過世後唯一留下的財產是他住了35年的房子和幾百萬日圓的積蓄，對方主張的法定繼承部分，是光子手頭現金根本無法支付的。

在諮詢了專家後，專家說，賣掉房子是支付房貸的唯一辦法。光子說：「我無法接受這樣的現實：為了１個我素不相識的人的權利，我不得不放棄這個我和丈夫共度時光的地方」。

但為了達成和解，最終，光子賣掉了住了多年的房子，並用所得款項支付了山田應得的遺產部分。原本平靜的晚年生活徹底被翻轉，現只能搬到1個與她毫無關聯的小鎮上，靠著租1套老舊的公寓渡過餘生。

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