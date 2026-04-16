以為躺著收租？60歲阿伯砸300萬退休金買老公寓 結果每月倒賠好崩潰

許多人希望退休時還有著被動收入，這時買房出租當包租公就是個不錯的選擇。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人希望退休時還有著被動收入，這時買房出租當包租公就是個不錯的選擇，但若沒有做好財務規劃，可能會落得悲慘下場。日本一名60歲阿伯茂（化名）輕信了業者的甜言蜜語，不顧妻子靜江（化名，59 歲）的反對，砸下退休金貸款買房，結果最終陷入幾乎無法休息、持續工作的困境。

日媒《THE GOLD ONLINE》分享案例，茂先生在長年任職的公司退休後，拿著房仲業務提供的試算資料，整個人沉浸在美好願景中，他說：「接下來我要當房東，靠被動收入過生活。每個月什麼都不用做就有房租進帳，這才是最理想的退休生活。」

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儘管妻子靜江勸阻稱：「哪有這麼好的事情」，但茂先生完全聽不進去。茂先生將 2000 萬日圓（約404萬元新台幣）退休金中的 1500 萬日圓（約303萬元新台幣）用於頭期款與各項費用，在郊區買下一棟總價 3000 萬日圓（約606萬元新台幣）、屋齡 40 年的木造公寓，其餘 1500 萬日圓則向銀行貸款。

最終茂先生手邊剩下的退休資金，只剩退休金餘額 500 萬日圓（約101萬元新台幣），加上夫妻長年存下的 800 萬日圓（約162萬元新台幣）存款，共計 1300 萬日圓（約263萬元新台幣）。

茂先生回憶稱：「業者告訴我『因為附近有大學，學生需求一直都在。房租收入可以完全覆蓋貸款，幾乎沒有實質負擔』。實際上，最初幾個月確實是滿租狀態，讓我更加確信自己的決定是正確的。」

但這樣的平穩日子並未持續太久。隔年春天，附近的大學宣布「將部分校區遷移」，學生開始陸續搬離，原本 10 間房的公寓，超過一半變成空屋。即使想重新招租，40 年的老屋劣勢明顯，不降租根本乏人問津。不僅如此，老舊木造建物特有的致命問題也接連出現。

茂先生無奈地說：「雖然房子外觀看起來還可以，但裡面其實早就破舊不堪。屋頂漏水長霉，地板下還有白蟻侵蝕，每次維修動輒就是好幾百萬日圓。不但沒有被動收入，反而每個月都在虧錢。」

房租收入減少，但銀行貸款與管理公司的手續費仍持續支出。空屋與還款壓力讓家計吃緊，只能不斷動用手邊 1300 萬日圓存款，很快地，退休資金就減少了一半以上。

為了還貸款，茂先生只好開始做深夜保全的兼職，靜江則於白天時段，到超市擔任收銀員兼職，補貼生活開支。「原本還說退休後要一起去泡溫泉旅行，現在卻變成這樣。輕信業者的話，把退休金拿去投資，我們真的非常後悔。」

報導分析，若因投資判斷過於樂觀而導致退休資金減少，可能像茂夫妻一樣，陷入為日常開銷與貸款奔波的困境，與其輕易被「被動收入」這類說法吸引，不如事先納入最壞情境，進行審慎且保守的資金規劃，才是更務實的選擇。

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