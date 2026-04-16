不是股票、也不是房地產！5年內「躺著賺百萬」的新投資曝光

AI浪潮創造出許多投資機會。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本經濟評論家鈴木隆弘指出，真正顛覆投資邏輯的機會，既不是房地產，也不是股票，而是來自特斯拉（Tesla）所推動的「實體AI」（Physical AI），其關鍵在於 : 一旦技術成熟，你所投資的機器人或自動駕駛計程車24小時為你工作，創造現金流。因此，未來5年內，即使睡覺時間也創造出年收800萬日圓（約新台幣158.9萬元），可能不再只是幻想。

報導指出，今年被人工智慧界稱為「AI元年」，資金從生成式AI快速流向能直接在現實世界執行任務的AI系統。其中，人形機器人正朝著其實際應用的方向發展。儘管日本聲稱，到2040年將在實體人工智慧領域佔據全球30%的市占，但實際上中美兩國已領先先機，而特斯拉的Optimus就是先驅者之一。

請繼續往下閱讀...

專家指出，儘管全球電動車市場面臨許多不利因素，特斯拉車輛交付量有所下降，但公司價值約為豐田的4倍、市值仍高達約200兆日圓（約新台幣39.7兆元），市場投資人也仍高度看好特斯拉，其關鍵點並不是電動車業務，而是未來的兩大核心業務，包括即將量產的自動駕駛計程車（Robotaxi）以及人形機器人「Optimus」。

分析認為，這兩項業務已佔公司市值的大半，代表投資人押注的是未來，而非現在。

專家指出，Optimus的初期功能或許有限，但隨著軟體持續更新，一旦跨過某個技術門檻，其能力將出現跳躍式提升，從簡單家務進化為具備高度自主工作的勞動力。當機器人不再只是輔助工具，而是能獨立工作的「勞動資產」，商業模式將被重寫。

假設買家讓Optimus在午夜到早上8點之間工作，在買家睡覺時，Optimus約日賺1萬日圓（約新台幣近2000元）、一個月就是30萬日圓（約新台幣6萬元），這就是物理人工智慧的妙處：與人類不同，Optimus幾乎可以24小時不間斷地運作，而快速充電可能需要大約30分鐘。

假如Optimus以大約1000萬日圓（約新台幣198萬元）出售，然後在2030年左右的某一天，突然開始每年賺取大約360萬日圓（約新台幣71萬元），這對富人來說不是一項不錯的投資嗎？且，在未來也不一定是企業自行購買機器人，而是以租借人力方式按時租用，這對擁有機器人的人而言，意味著只要持有資產就能持續產生收入。

由於市場初期供給有限，即使全球需求龐大，人形機器人年產量可能僅千萬台，遠低於潛在需求，將使這類資產在勞動市場中極度搶手。

同樣的邏輯也適用於Robotaxi，市場預期單價約3萬美元（約新台幣94萬元），若投入營運，在高使用率與長時間運作下，一年營收可達約8萬美元（約新台幣252.3萬元），扣除成本後仍可能創造約5萬美元（約新台幣157.7萬元）利潤，甚至不用一年的時間就能回本。

鈴木隆弘指出，現今的投資邏輯正在改變，過去多半都是以資金購買資產、等價格上漲；未來則是直接持有「會賺錢的機器」，讓資產本身創造現金流。當大多數人仍在觀望時，率先進場者將享有時間優勢。

未來五年內，我們將開始看到績效超越人類的員工進入職場，他直言，世界上大多數人，對實體人工智慧持懷疑態度。因此，目前先行者仍擁有時間優勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法