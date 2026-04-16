擺脫對中依賴！貝森特籲世銀為關鍵礦產注資

美國財政部長貝森特。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特週三（15日）重申他對國際貨幣基金（IMF）長期延宕的配額資源改革的支持，並呼籲世界銀行迅速採取行動，支持開發關鍵礦產的計劃，以實現供應多元化，擺脫對中國的依賴。

《路透》報導，貝森特負責管理美國在世銀和IMF的主要股份，他表示，川普政府希望世銀在發展關鍵礦產開採和加工方面做出更多努力，並補充說，這些對經濟成長、技術領先地位和國家經濟安全相當重要。

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貝森特在向國際貨幣與金融委員會（IMFC）發表的聲明中表示，期待看到世銀各部門迅速採取行動，支持各項政策、專案和相關基礎設施，以促成更多交易，進而幫助實現關鍵礦產供應鏈多元化，並提高整個供應鏈的國內價值。

中國供應全球90％以上的稀土和其他一些關鍵礦物，這種市場主導地位使北京在貿易問題上對美國、日本和其他國家有了影響力。

貝森特指出，美國致力於建立一個強大、以配額為基礎、資源充足的IMF，在全球金融安全網中發揮關鍵作用。這包括確保美國會批准IMF第16次配額審查，該審查在2023年達成共識，但尚未實施。而該協議當中也包含一項承諾，即新的配額公式，用於未來的股權變更，旨在賦予中國、印度和巴西等大型新興市場更大的投票權。

貝森特在聲明中表示，未來配額審查的必要性，必須建立在資源充足性需求的基礎上。IMF配額分配應該反映成員國在國際經濟中的相對地位，未來任何的調整都必須以新配額計算公式為基礎。

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