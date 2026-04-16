台灣關鍵地位曝光 ! 900億美元卡中國脖子 難以繞過全因「這產品」

專家指出，台灣晶片撐起全球，中國900億美元命脈在此。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著晶片設計與製造成本差距急速擴大，全球半導體產業分工被徹底重塑，台灣在先進製造領域的集中優勢，所生產的晶片支撐著全球的人工智慧、高效能運算、國防系統和關鍵基礎設施。

專家指出，中國在結構上仍依賴這個生態系統，光從台灣每年就進口價值近900億美元（約新台幣2.8兆元）的半導體，控制這些能力將能實質改變中國在全球技術供應鏈中的地位。倘若中國取得台灣先進的製造基礎設施，包括先進製程節點、製造技術和相關生產技術，將會加速中國技術自給自足的進程。

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數據顯示，台灣半導體產業總收入預計在2024年超過1650億美元（約新台幣5.2兆元），約佔全球半導體價值鏈的18%，僅次於美國約佔39%）。

報導指出，半導體價值鏈高度分散：美國主導設計與IP，歐洲掌握關鍵光刻設備，日本提供上游材料，中國則在封裝與成熟製程具規模優勢，但在最關鍵的先進製造領域，台灣幾乎一枝獨秀。分析師直言，以台積電為核心，台灣掌握超過6成晶圓代工營收與9成以上先進製程產能，成為全球不可替代的樞紐。

這種優勢來自產業結構的重大轉變。過去半導體公司多為垂直整合模式，但隨著製造成本暴漲，產業逐漸分化為「設計」與「製造」兩大體系，形成無廠設計（fabless）與專業代工（foundry）模式。台灣正是在這一轉型中押注製造，成功建立全球最完整的先進製程生態系。

晶片製造的資本門檻極高，先進製程工廠動輒需數百億美元投資，遠高於設計成本。這使得競爭者難以追趕，也進一步鞏固台灣的領先地位，包括Apple、輝達、AMD等全球科技巨頭，都高度依賴台灣製造，這種高度集中也讓半導體成為台灣的「矽盾」，意即全球經濟對台灣晶片的依賴，形成一種戰略保護機制，一旦供應中斷，衝擊將遍及全球經濟與科技體系。

報導指出，對中國而言，台灣的重要性不僅是歷史與政治問題，更關乎科技與供應鏈控制，其地理位置同樣關鍵。台灣海峽及其周邊水道是世界上商業和戰略意義最為重大的通道之一，全球約3分之1的海上貿易經由更廣闊的南海進行，僅在2022年，估計約價值2.45兆美元（約新台幣77.3兆元）的貨物經由台灣海峽運輸。

中國每年約有1.3兆美元（約新台幣41兆元）進出口貨物經由台灣海峽，超過任何其他經濟體。對中國而言，掌握台灣意味著更安全的貿易路線與提升對地區競爭對手和美國盟友（包括日本和南韓）更大的影響力。

專家指出，半導體早已不只是電子產品的核心元件，更成為國家安全與科技霸權的關鍵資產。從手機、汽車到先進武器系統，晶片支撐著現代世界的運作，而產業結構的演變，正將台灣推向全球權力競逐的核心斷層。

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