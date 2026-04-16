美國封鎖荷姆茲油輪照過！CNBC揭本週實際通過「數字」。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊和談陷入膠著，美國和伊朗正在爭奪荷姆茲海峽的控制權之際，即便美國全面封鎖海峽，但CNBC報導，本週至少有9艘油輪通過了荷姆茲海峽。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據顯示，1艘名為RHN的大型油輪於週三從阿曼灣進入荷姆茲海峽。這艘油輪是1艘超大型原油運輸船（VLCC），可裝載約200萬桶原油。油輪懸掛加勒比海島國庫拉索的國旗，但其所有者是1家中國公司。

請繼續往下閱讀...

另1艘名為「艾莉西亞號」的超大型油輪於週二穿越海峽進入波斯灣。數據顯示，昨天至少有4艘大小不一的油輪進出海峽，該船就是其中之一。

週二的油輪過境量比2月27日（美國和以色列襲擊伊朗的前1天）的流量下降了90%。由於伊朗襲擊的威脅，戰爭期間油輪過境量大幅下降。

即使美國和伊朗在4月7日達成停火協議，過境運輸量仍然非常低。

美國和伊朗正在爭奪荷姆茲海峽的控制權。上週末結束戰爭的談判破裂後，美國海軍封鎖了進出伊朗港口的船隻。同時，伊朗一再聲稱控制這條海上航道。

國際能源署週二表示，恢復荷姆茲海峽的能源流動仍然是緩解能源供應、價格和全球經濟壓力的最重要因素。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法