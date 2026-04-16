65歲婦因存摺無預警出現「1數字」！意外被「真相」震撼了

惠美子剛滿65歲時，發現存摺的金額突然少了約3.5萬日圓，經詢問竟是「配偶養老金暫停發放了」，當場錯愕。（路透

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〔財經頻道／綜合報導〕1對相差7歲的夫妻，原本靠著先生的退休金與積蓄過著舒適的生活，直到妻子惠美子（化名）剛滿65歲時，發現存摺的金額突然少了約3.5萬日圓（約新台幣7000元），於是到退休金辦公室詢問，工作人員解釋說，因「配偶養老金暫停發放了」，面對這突如其來的惡耗，讓她震驚不已，並抱怨說「什麼？！真的嗎？」這麼重要，為什麼不早點說得更清楚。

日媒報導，72歲佐藤和夫（化名歲）和佐藤惠美子是1對年齡相差7歲的夫婦，住在東京的1間公寓裡，和夫從製造公司退休後，靠著退休金和積蓄過著舒適的生活，惠美子主要負責家裡的財務，一直堅持每月核對存款和提款記錄。

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然而，在她剛滿65歲不久，她就發現有些不對勁，像往常一樣更新銀行存摺時，她發現存款金額明顯減少了，而且不是幾千日圓，而是少了大約3.5萬日圓（約新台幣7000元）。

起初，惠美子以為只是個小錯誤，但是，即使與上個月的記錄對比，也無法發現這筆差額，她百思不得其解，便去問和夫，但和夫也表示不清楚。

當天下午，夫妻倆去了附近的退休金辦公室，當他們把存摺遞到櫃檯並說明情況後，負責人查看了明細，告訴他們原因是「配偶養老金暫停發放了」。

此前，和夫的養老金一直有配偶津貼作為補充，類似於“家庭津貼”，每月接近2萬日圓（約新台幣4000元），對這對夫婦來說，這與其說是一筆額外的收入，不如說是自然而然地融入了他們的生活，然而，這項津貼在惠美子65歲時終止。

另一方面，惠美子自己的退休金會以「轉移補貼」的形式獲得少量補充，但金額每月只有1000日圓左右，遠遠不足以彌補配偶退休金的減少。 在工作人員告知了此真相後，不僅令他們感到錯愕，並忍不住抱怨說：「什麼？！真的嗎？」如果這麼重要，為什麼不早點說得更清楚。

當他們再次審視家庭預算時，每月3.5萬日圓的差額比他們想像的要大得多，雖然可以透過削減食品、水電和醫療開支來彌補這筆差額，但現實是，他們很難繼續維持先前舒適的生活方式。

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