全面封殺！美財長警告2中國銀行「涉伊朗資金將實施次級制裁」

美國財政部長貝森特15日強調，如證實2家中國銀行與伊朗有業務往來，將立即受到美方次級制裁。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）15日表示，已向2家中國銀行發出警告信函，如果其與伊朗有業務往來，將受到美國的次級制裁；他並強調，任何購買伊朗石油的國家都會受到次級制裁。

彭博報導，貝森特15日在白宮舉行的記者會上指出：「2家中國銀行已收到美國財政部的信函。」

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貝森特提及：「我不會透露是哪2家銀行，但我們告訴他們，如果我們能證明有伊朗資金流經你們的帳戶，將準備實施次級制裁。」

美國財政部日前曾威脅稱將對「繼續支持伊朗活動」的外國金融機構實施次級制裁。貝森特將這項行動稱為「經濟怒火」，對應美國針對伊朗發起的「史詩怒火」軍事行動。

路透報導，貝森特15日也強調，美國可能對購買伊朗石油的國家實施次級制裁。在制裁影響下，伊朗原油通常以布倫特原油的折扣價出售，而中國獨立煉油廠一直是最大買家。

路透11日報導，知情人士透露，在基準油價回落以及市場預期印度可能增加採購伊朗原油的背景下，中國獨立煉油廠近期以高於布倫特原油價格的溢價購買伊朗原油。

美國財政部長貝森特14日才抨擊中國，在中東戰爭期間囤積石油供應，並限制部分商品出口，是「不可靠的全球夥伴」，行為模式與武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間囤積醫療用品如出一轍。

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