美股收盤》中東談判露曙光！標普、那指創新高 台積電ADR反跌

週三美股漲跌互現，標普500和那斯達克指數創新高。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕市場受到企業獲利的鼓舞，並對美伊談判取得進展抱持希望，週三美股標普500和那斯達克指數均創下歷史新高，標普500指數上漲0.80%，那斯達克指數上漲1.59%，而道瓊工業平均指數下跌72.27點、0.15%，費城半導體指數小漲0.16%，台積電ADR下跌1.26%、4.79美元，收在375.10美元。

綜合外媒報導，本週受美伊可能達成和平協議，提振股市大幅上漲。標普500指數週一已從伊朗戰爭的影響中完全收復失地，本週累計上漲3%。那斯達克和道瓊指數本週迄今分別上漲近5%和逾1%。

請繼續往下閱讀...

美國總統川普週三接受福斯商業頻道採訪表示，伊朗戰爭「即將結束」，並再次聲稱伊朗「非常渴望達成協議」，為市場帶來更多希望。一位白宮官員週二告訴CNBC，華盛頓和德黑蘭正討論舉行第二輪談判，目前尚未正式安排任何事宜。

週三交易日，博通上漲4.20%，成為主要贏家之一，先前Meta宣布擴大與博通合作，將利用博通的技術生產客製化晶片。Meta則上漲1.37%，其他如Alphabet上漲1.18%，輝達上漲1.2%，微軟漲4.61%，蘋果漲2.95%，特斯拉大漲7.63%，亞馬遜則下跌0.21%。

道瓊工業指數下跌72.27點或0.15%，收48463.72點。

標普500指數上漲55.57點或0.80%，收在7022.95點。

那斯達克指數上漲376.94點或1.59%，收24016.02點。

費城半導體指數上漲15.16點或0.16%，收9239.28點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法