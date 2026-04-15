美伊戰爭衝擊金融資產評價 富邦人壽3月虧19.4億元

富邦人壽3月稅後淨損19.4億元，累計前3月稅後盈餘151.2億元。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦金控2026年3月稅後盈餘25.7億元，累計今年第1季稅後盈餘332.7億元、EPS為2.37元。子公司台北富邦銀行、富邦證券、富邦投信創單3月及累計前3月獲利歷史同期新高，富邦產險累計前3月為歷史同期次高。

富邦金強調，若加計透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）之股票處分損益，富邦金控3月調整後獲利177.6億元，累計前3月調整後獲利660.6億元，雙雙創歷史同期新高，調整後每股稅後盈餘為4.72元。

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富邦人壽受美伊衝突升溫，導致全球股市短期劇烈震盪、油價飆高、推升通膨，亦衍生利率攀升等影響，致使3月金融資產為評價損失，另因本月應稅所得金額及比重增加，以致產生所得稅費用，故使單3月稅後淨損19.4億元，累計前3月稅後盈餘151.2億元。

台北富邦銀行3月稅後盈餘35.9億元，累計前3月稅後盈餘121.6億元，較去年同期成長20%，單月及累計獲利均創歷年同期新高，主係反映核心業務穩定成長，第1季利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長25%及28%，帶動整體營收較去年同期成長23%。

富邦產險3月稅後盈餘4.7億元，累計前3月稅後盈餘25.9億元，較去年同期成長59%；加計FVOCI股票處分損益後，調整後獲利3月6.2億元及累計前3月29.4億元。在業務動能與風險控管雙引擎驅動下，整體獲利表現穩健向上。

富邦證券3月稅後盈餘10.5億元，累計前3月稅後盈餘39.6億元，較去年同期大幅成長138%，續創3月單月及累計同期歷史新高。在手續費收入方面，受惠於台股交易量持續擴增，第1季台股日均成交值達9941億元，帶動經紀及財管業務收入分別較去年同期成長85%與47%。

富邦投信3月稅後盈餘1.3億元，累計前3月稅後盈餘4.1億元，分別較去年同期成長83%和69%，雙雙續創3月單月及累計同期歷史新高。3月獲利主要因3月底資產管理規模1.23兆元，較去年同期成長44%；其中，國內外股權基金占整體規模約61%，較去年同期成長56%，並以006208富邦台50、0052富邦科技規模成長分別成長56%和672%，為獲利成長主要動能。

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