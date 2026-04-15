玉山銀信用卡創新高 3月單月簽帳527億 年增15.9％

根據統計，玉山信用卡簽帳創新高，主要由旅遊復甦帶動業績成長。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕玉山銀行信用卡業務持續穩健成長，根據最新統計，截至3月底，流通卡數達746萬張，有效卡數為479萬張，單月新發卡數約6萬張，顯示發卡動能維持穩定水準。其中，3月單月簽帳金額達527億元，年增15.9%；累計今年前3月簽帳金額達1,506億元，年增10.4%，雙雙改寫歷年同期新高。

法人指出，在多元卡片產品策略與行銷活動帶動下，玉山銀信用卡業務規模持續擴大，市場競爭力穩步提升。

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首先，觀察發卡結構，玉山銀指出，目前主力產品包括Unicard、熊本熊卡及U Bear卡等。其中，主打彈性回饋機制的Unicard，可依個人消費習慣自主選擇並切換回饋通路，深受年輕族群及數位用戶青睞。為進一步擴大市占，玉山銀亦推出限時申辦活動，即日起至5月31日止，新舊戶首次申辦Unicard，核卡後45天內一般消費滿5,000元，即可獲贈500點e point，搭配原有權益，最高回饋可達14.5%。

此外，具高度話題性的熊本熊卡亦持續帶動申請熱度。該卡主打日本消費市場，在指定商店最高可享8.5%現金回饋。因應春季旅遊旺季，玉山銀自4月起加碼推出滿額回饋活動，持卡人於國內消費累計滿6萬元並完成登錄，可獲贈熊本熊26吋行李箱，滿12萬元則再加贈1,000元即享券，藉此強化卡片黏著度並刺激刷卡動能。

在刷卡表現方面，玉山信用卡3月單月簽帳金額達527億元，年增15.9%；累計今年前3月簽帳金額達1,506億元，年增10.4%，雙雙改寫歷年同期新高。市場分析，消費動能回溫與海外旅遊復甦，是帶動整體刷卡金額成長的主要關鍵。

進一步觀察消費結構，玉山銀指出，3月主要成長動能來自行動支付、旅遊支出以及國外消費，三大類別均呈現雙位數成長。其中，受世界棒球經典賽（WBC）帶動赴日觀賽熱潮，以及櫻花季旅遊需求推升，日本與韓國市場刷卡金額明顯攀升，成為推升海外簽帳的重要引擎。

展望後市，玉山銀看好第二季旅遊旺季效應，已同步推出「陪您環遊世界」刷卡優惠活動，即日起至6月30日止，持卡人於日本、韓國、歐美等指定國家實體商店刷卡並完成登錄，滿額最高可獲1萬點e point回饋。此外，若搭配熊本熊卡於日本指定通路消費，最高回饋可達8.5%；使用Unicard於日韓及歐美消費，亦可享最高4.5% e point回饋，進一步提升海外消費誘因。

整體而言，隨著國人跨境旅遊需求持續升溫，加上銀行端持續推出差異化產品與高回饋活動，預期信用卡市場競爭將更加激烈。玉山銀透過產品創新與精準行銷策略，已逐步鞏固其在信用卡市場的領先地位，後續表現備受市場關注。

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