北京施壓馬士基和MSC退出營運 巴拿馬運河港口爭議升級

巴拿馬政府2月撤銷香港長江和記實業（長和）旗下子公司在巴拿馬運河兩側港口的特許經營權，並安排馬士基（Maersk）和地中海航運公司（MSC）暫時接手港口營運後，中國3月施壓上述2家公司立即退出巴拿運河兩側港口的營運。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕在巴拿馬政府2月23日正式公告最高法院裁決，撤銷香港長江和記實業（長和）旗下子公司在巴拿馬運河兩側港口的特許經營權，並安排丹麥航運巨頭馬士基（

Maersk）以及總部位於瑞士的地中海航運公司（MSC）暫時接手港口營運後，中國上個月施壓上述2家公司立即退出巴拿運河兩側港口的營運，並告知他們不得「從事損害中國公司利益的非法活動」。

英國《金融時報》報導，知情人士透露，馬士基和MSC 今年3月初在與中國國家發展和改革委員會的會議上被告知，須立即退出巴拿運河在太平洋端的巴爾博亞港（Balboa），以及在大西洋端的克里斯托巴港（Cristobal）的營運；2家公司還被告知，不得「從事損害中國公司利益的非法活動，必須遵守商業道德和國際規則」。

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這些警告凸顯了北京當局越來越願意在其認為對中國供應鏈安全至關重要的領域，利用其經濟影響力來施壓外國公司。中國此舉也標示著巴拿馬運河港口特許經營權的爭端升級，美國一直試圖擴大對該運河的影響力，而北京當局則急於捍衛中國公司對此戰略水道的投資。

由香港首富李嘉誠創立的長和，去年3月與貝萊德和MSC牽頭的財團達成1項總價230億美元（新台幣7280億元）的交易，出售其在中國以外的港口業務，其中包括巴拿馬運河兩側的港口業務。這筆交易激怒了北京當局，揚言將對該交易進行監管審查，並敦促國有航運業者中遠集團（Cosco）加入上述財團。

今年1月巴拿馬最高法院裁定長江和記實業經營巴拿馬運河兩側港口的特許經營權違憲，巴拿馬政府2月23日宣布撤銷長和子公司巴拿馬港口公司（PPC）在巴拿馬運河兩側港口的特許經營權，並授予馬士基和MSC臨時經營權。長和隨即將馬士基告上法院，並向巴拿馬政府提出20億美元的損害賠償。

中國發改委的官員今年3月初召見馬士基和MSC，要求他們立即退出經營，中國交通部當日也向2家公司發出警告，在伊朗戰爭造成供應鏈中斷下，必須維持供應鏈暢通。

知情人士透露，馬士基執行長柯文勝（Vincent Clerc）今年3月20日在北京與中國發改委官員舉行會議，MSC總裁阿彭特（Diego Aponte）則一直透過書信與中國監管機構溝通。

知情人士透露，若上述2家歐洲公司退出，美國營運商最有可能接管特許經營權，結果對北京當局來說會更糟糕。

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