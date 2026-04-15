國泰金第1季賺316.6億元 4子公司獲利創新高

國泰金控2026年3月稅後盈餘50.3億元，累計第1季稅後盈餘達316.6億元。（資料照，國泰金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金控2026年3月稅後盈餘50.3億元，累計第1季稅後盈餘達316.6億元，EPS 2.15元。今年以來，各子公司核心業務動能強健，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後盈餘皆創歷年同期新高。

國泰人壽3月稅後盈餘7.2億元，累計稅後盈餘達173.7億元，3月雖逢中東戰事影響牽動金融資產評價，惟受惠過往厚實CSM之穩定攤銷、經常性收益挹注，維繫投資操作平穩表現，保險本業動能強勁，整體營運維持穩健。

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國泰世華銀行3月稅後盈餘40.6億元，累計稅後盈餘132.0億元，年成長8%。淨利息收入方面，放款持續擴張，降息帶動外幣資金成本下降，累計淨利息收入呈雙位數成長；手續費收入方面，財富管理銷售動能延續，信用卡簽帳金額穩健成長，整體淨手續費收入維持穩健。

國泰產險3月稅後盈餘4.2億元，累計稅後盈餘10.6億元，創歷史同期新高。業務方面，深耕各通路以擴大業務基盤，加深客戶互動頻率，並提前布局前瞻性產業，簽單量能穩健成長，3月簽單保費達34.1億元，累計簽單保費達100.5億元，其中健康險與工程險累計簽單保費分別較去年同期成長55%及12%。

國泰證券3月稅後盈餘5.4億元，累計稅後盈餘15.4億元，年成長76%，創下同期獲利新高，主要因台股市場交易活絡，3月上市櫃日均量突破1兆元，刷新市場紀錄。

國泰投信3月稅後盈餘3.0億元，累計稅後盈餘8.6億元，年成長16%，總管理資產規模為新台幣2.8兆元，較去年同期成長29%。3月全球股市波動大幅上升，主因為中東衝突升級、油價暴漲、停滯性通膨疑慮。市場轉為「事件驅動」，科技、成長股承壓，能源、防禦型類股相對抗跌。

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