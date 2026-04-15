標普上修台灣今年GDP預估值至6.3％

標普全球評級台灣子公司中華信評今發布「2026年台灣金融業信用焦點更新」。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕標普全球評級台灣子公司中華信評今發布「2026年台灣金融業信用焦點更新」，其中對台灣今年經濟成長率預估值自去年11月的2.4%上修為6.3%，通膨預估值也自1.2％上修為1.6％。

中華信評首席分析師范維華表示，央行利率政策的部分，原預估今年會降息，但因最新國際情勢變化，預估延後到2028年才會降息，新台幣對美金匯率到今年底則為32元。

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二月底爆發的美伊戰爭持續至今，根據標普對中東衝突的基本情境假設，戰爭強度將在4月達到高峰後緩和，荷姆茲海峽的封鎖也會逐漸解除，但干擾可能仍會持續數月。

中華信評指出，截至2025年底，台灣受評壽險公司在以色列、沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國等中東地區的直接投資總計約佔其投資資產的4.1%。這些投資部位中，99%為高信用評級債券，加上充沛的流動性，能有助於降低潛在風險。

因此，中華信評認為，壽險公司已累積良好的資本緩衝，足以吸收潛在損失，在假設中東投資部位蒙受15%減損的壓力情境下，受評公司的總風險調整後，資本影響有限。

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