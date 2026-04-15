外商搶進台灣！Exein來台設亞太營運中心 CEO揭「關鍵原因」

全球嵌入式資安業者Exein落腳台灣設立亞太營運中心暨台北辦公室，搶攻IoT資安樞紐地位。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕義大利商全球嵌入式資安業者Exein（艾芯軟體）宣布在台灣設立亞太營運中心暨台北辦公室，並將台灣定位為區域樞紐，串聯半導體與電子製造供應鏈，積極推動「執行階段資安（Runtime Cybersecurity）」成為物聯網（IoT）產業的新標準。

隨著歐盟《資安韌性法》（Cyber Resilience Act, CRA）等國際法規推進，產品在設計階段即納入資安機制（security by design）已成為進入國際市場的基本門檻，也讓裝置端資安從過去的選配項目，轉變為不可或缺的核心能力。企業若未具備相關能力將難以進入歐洲等主流市場，而台灣在全球供應鏈的關鍵地位，使其成為推動裝置端資安導入的最佳據點。

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看準此一趨勢，Exein選擇以台灣作為亞太布局核心。Exein創辦人暨執行長Gianni Cuozzo表示，台灣在全球半導體與電子製造供應鏈中具關鍵地位，是推動裝置端資安導入的最佳據點，透過新設立的營運中心，將深化與晶片供應商、ODM／OEM製造商及系統整合商合作，推動將資安機制直接導入產品設計與開發流程。

他進一步指出，亞太市場已成為Exein最重要的成長動能，目前貢獻近50%全球營收，並於2025年達五倍成長，隨著台灣據點啟動，將持續擴大區域影響力，並推動資安標準向全球輸出。

隨著IoT應用快速擴張，預估2030年全球連網裝置將突破250億台，資安風險也同步放大。Exein指出，目前約有三分之一的資安漏洞與IoT裝置相關，使裝置端逐漸成為駭客攻擊的主要入口，進一步凸顯強化端點防護的重要性。

在技術面上，Exein主打AI驅動的「執行階段防護（Runtime Protection）」技術，可嵌入裝置與韌體中，在設備運作期間即時偵測異常與潛在威脅，並將效能影響控制在1%以下，協助製造商在符合全球資安法規同時，同步達到各項合規要。

在產品理念上，Exein強調在合規（compliance）層面下全面自動化，透過技術將安全機制與法規要求整合，並自動映射至客戶系統中，使資安不再是額外負擔，而是內建於產品架構的一部分。

Exein其技術目前已部署於全球超過15億台裝置，安全防護，涵蓋工業自動化、汽車、能源、醫療、半導體、航太及機器人等關鍵產業。

Exein創辦人暨執行長Gianni Cuozzo表示，過去企業往往將資安視為增加成本與流程複雜度的負擔，但Exein的理念正好相反，致力於讓合規流程更簡單、直覺，甚至在多數情境下能「無感完成」。他強調，核心目標在於讓裝置在整個生命週期中持續維持穩定且安全的運作，同時不影響產品上市時程，進一步讓資安從過去的阻力，轉化為企業加速進入市場的關鍵動能。

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