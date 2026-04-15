台達電再添系統級新單 助攻工具箱外銷龍頭明昌國際

電源供應器大廠台達電持續強化系統整合與解決方案能力。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續深化系統整合布局，再添製造業系統級新單，成功導入設備資產管理系統至工具箱外銷龍頭明昌國際，協助其優化維運與備品管理流程。法人指出，隨著製造業加速邁向智慧工廠與AI應用，產業升級需求持續升溫，台達電有望在此波浪潮中擴大市場版圖。

明昌國際深耕金屬板材加工逾50年，產品外銷逾70國，廣泛應用於工具車、醫療推車與智慧儲存設備。隨著產線規模擴大與設備數量增加，過往仰賴人工進行設備維護與零件備品管理的模式逐漸顯露瓶頸，導致庫存控管與採購效率需要進一步強化，以全面掌握設備運作狀態，提升整體營運效率。

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台達電此次輸出旗下設備管理系統，針對明昌約500台設備與超過1萬項零件建立完整數位化管理機制，將設備點檢、保養與維修紀錄集中整合，並建置設備與零件數位履歷，涵蓋入庫、安裝、更換至報廢的全生命週期資料。透過系統化整合，企業可即時掌握設備狀態與備品庫存，提升管理一致性與資訊透明度。

台達電指出，明昌在採用新系統之後，可望在設備維護與資產管理上提升精準度，降低非計畫性停機風險，並優化備品庫存配置，減少過量採購與急單成本。透過數據可視化與標準化流程，也有助於建立企業內部知識庫，降低經驗傳承落差，強化長期營運韌性。

法人觀察，明昌去年斥資17億元打造永續智慧工廠，導入AI智慧製造與自動化產線，預估每年可創造15至20億元新增產值，並朝全方位空間應用解決方案供應商轉型。在產線升級與產能擴張同步推進下，預期台達電未來仍有機會隨客戶成長持續擴大合作深度，強化其在製造數位化領域的布局動能。

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