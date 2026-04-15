他在超市工作20年 親曝8種東西「不該用原價購買」

外媒報導，一名資深超市員工分享，8種你絕對不該原價購買的東西。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財經新聞網站報導，一名在超市工作20年的員工指出，多數消費者不知道的真相，就是購物車裡很大一部分商品的「標價」，其實只是個假象，那只是一個商店「賭你會付」的價格。超市促銷其實是有固定週期，超市促銷其實是有固定週期的，他早就把這些輪替規律背得滾瓜爛熟。以下是他「絕對不會用原價買」的8種超市商品。

1.汽水與瓶裝飲料：如果你用原價買一組可樂或百事12罐裝，那你基本上是在幫別人出國旅遊。這類商品是超市促銷最激烈的品項之一。

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2.盒裝穀片：穀片可能是加價最誇張的商品之一。一盒品牌穀片可能賣6美元（約新台幣189元），但三週後就變成買一送一，相當於3美元（約新台幣94元）。這個循環20年來從沒變過。

3.洗衣精與清潔用品：雖然不是食物，但幾乎每個人都會買，而且利潤驚人。許多品牌每個月都在輪流做促銷，還會搭配數位優惠券再折幾美元。用原價買洗衣精，就像臨時買機票一樣，可以，但不聰明。

4.冷凍披薩與冷凍食品：冷凍區幾乎就是靠促銷在運作。記得看走道端架與促銷DM，沒打折的話，下週通常就會有。

5.沙拉醬、番茄醬與調味料：這些東西保存期限很長，而且幾乎一直在打折。烤肉季期間更是促銷高峰，他的原則很簡單，不是快用完就不買，除非有特價。

6.高價冰淇淋：像Häagen-Dazs這類品牌，原價常常6到7美元（約新台幣189至220元），但幾乎每個月都會買一送一。他看過太多人前一天用原價買，隔天卻錯過促銷。耐心一點，甜點預算直接砍半。

7.牙膏、體香劑與牙刷：這些日用品在超市價格偏高，但同時也是優惠最多的品項。付原價的人，其實是在補貼那些會用優惠的人。

8.洋芋片與零食餅乾：這類商品是近年漲價最誇張的品項之一，但實際上，「家庭號」常降到3至3.5美元（約新台幣94至110元）。

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