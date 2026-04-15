南韓捐1600萬助伊朗！胡采蘋：錢只會進權貴口袋

南韓總統李在明。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美伊停火談判破局後，南韓政府14日宣布，將透過紅十字國際委員會向伊朗提供50萬美元（約台幣1600萬元）的人道主義援助。對此，財經網紅胡采蘋表示，捐錢給伊朗真的就是錢太多，只會被權貴家族貪污掉，推測南韓總統李在明會捐錢給伊朗，是因為「習近平叫他去『衝康（意指暗中破壞、做手腳）』川普」。

胡采蘋在臉書發文表示，捐錢給伊朗真的就是錢太多、假好心，伊朗為什麼去年鬧出全民大暴動，就是因為革命衛隊、權貴家族掏空銀行，導致最大的民營銀行倒閉，到處都沒人敢接手，最後是伊朗央行承諾鉅額注資到一家國有銀行，國有銀行才願意接手。

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胡采蘋指出，而就是這筆鉅額注資，導致了伊朗里亞爾幣值暴跌，跟所有惡性通膨的國家一樣，鈔票印太多，金融體系崩潰，所以人民才上街暴動。在大暴動中被處刑、被鎮壓的死亡群眾可能高達三萬人，形勢才會一路演變至今。

她說，李在明為什麼會突然捐錢給伊朗，不知道是不是他大哥習近平叫他去「衝康」川普。捐錢給伊朗就只會被權貴家族貪污掉而已，韓國錢這麼多，我們台灣只要說謝謝就好。

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