中工經營權之爭 商業法院裁定理由曝

智慧財產及商業法院。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕中工董事會本月10日以超額提名為由，剔除大股東堡新、大華、佳峻提名的2組董事、獨董名單，堡新等公司不服，向智慧財產及商業法院聲請「定暫時狀態」假處分，智慧法院今下午裁定命令中工將堡新等2組提名名單全數列入股東常會選舉名單。

法院說明，依現有卷證資料，中工公司定於今年5月21日召集股東常會選舉第28屆董事及獨立董事（4席董事及3席獨立董事），基於公司法第192條之1第5項、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第5條第5項的規定，中工公司董事會對於少數股東提名之董事候選人名單，僅得採形式認定（審查）。

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法院指出，依佳峻公司單獨提名的董事候選人名單，及大華公司與堡新公司共同提名之董事候選人名單，形式上均未超過上開董事應選名額；中工公司自行解讀證券交易法及企業併購法的立法精神與法律實質，排除上開名單，即非單純形式認定（審查），與上開規定相違。

合議庭並考量增加董事候選人，股東更能從中選任適合公司需求的董事，可促使董事會決策考量多元化，且股東會選舉結果是以出席股東全體投票的結果定之，不因董事候選人名單中列入名單而受影響，無礙中工公司的公司治理與健全發展，乃准許佳峻公司，及大華公司、堡新公司定暫時狀態處分聲請。

商業法院於今年4月8日下午5時收受佳峻、大華、堡新公司的聲請後，於翌日（9日）分案審理，並於同年月13日上午開庭，通知當事人表示意見，旋於同年月15日上午作成裁定。

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