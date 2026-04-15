群創連賣三廠大補血！總處分利益逼近200億元 EPS貢獻約2.47元

群創連賣三廠大補血！處分利益逼近200億元 EPS貢獻約2.47元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕 群創（3481）今（15）日公告，將以148.5億元處分南科五廠（Fab 5）予日月光投控，預計認列處分利益約133億元。這也是群創今年以來出售的第三座廠房，累計總處分利益高達197.59億元，每股稅後盈餘貢獻約2.47元。

群創指出，本次交易標的為新科段55、58地號之Fab 5廠房及相關附屬設施，建物面積約184313.95平方公尺（約55754.97坪），交易總金額為148.5億元，預估處分利益約133億元，預計將於後續入帳。

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群創加速轉型與資產活化，繼2024年以171億元將南科4廠（Fab5.5）處分給台積電後，今年以來陸續於3月10日及24日再處分兩筆廠房資產。其中，位於環東路二段6號的模組廠，以8.8億元出售予南茂科技，處分利益6.59億元；另一筆新科段58-0地號廠房則由矽品精密工業承接，交易金額63.25億元，貢獻處分利益58億元。

累計三筆交易，群創今年處分廠房收益已逼近200億元，達197.59億元。以目前股本約798.91億元估算，相關處分利益可望貢獻EPS約2.47元，預計自第二季起陸續認列，將對全年財報帶來明顯挹注。

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