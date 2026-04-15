川普封鎖破功？荷姆茲仍有商船通過 CNN揭2關鍵原因

美國已對伊朗港口實施封鎖行動，海上對峙風險迅速升高。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火持續延燒，美國中央司令部表示，對伊朗港口的封鎖已「全面實施」，並在短短一天半內幾乎讓伊朗的經濟活動停擺。然而，為何仍有商船能通過荷姆茲海峽，《CNN》點出2個關鍵原因。

《CNN》報導，美國中央司令部庫柏上將（Adm. Brad Cooper）15日在社群媒體聲明指出「伊朗約90%的經濟仰賴海上國際貿易。在封鎖實施不到36小時內，美軍已完全阻止所有進出伊朗的海上經濟活動。」中央司令部稍早也表示，自封鎖實施以來，沒有任何船隻成功突破封鎖。

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然而，同時仍有報導指出，一些商業船隻持續通過荷姆茲海峽。CNN指出，這些商業航行並不一定與庫柏的說法矛盾，主要有2個關鍵原因。

第一，封鎖範圍不包含海峽本身。中央司令部指出，封鎖針對的是所有伊朗港口（無論是否位於海峽內），但並未封鎖整個海峽本身。與伊朗無關的船隻仍可通行。因為依據國際海洋法，封鎖國際水道是違法行為。

第二，美軍可在遠距離攔截船隻。在執行封鎖時，美軍可以在距離數千甚至上萬公里之外攔截運送伊朗相關貨物的船隻。也就是說，一艘商船即使離開海峽很久，仍可能在國際水域被鎖定。分析人士指出，現代科技讓封鎖可以在極遠距離執行。

前美國海軍上校舒斯特（Carl Schuster）表示「美國不需要把軍艦部署在波斯灣內，也能對伊朗實施封鎖。」他指出，目前參與封鎖任務的12艘以上軍艦，大多位於海峽之外，並配備先進的追蹤與偵察設備，與空中及太空系統連結。

此外，在封鎖初期，油輪幾乎難以逃脫。一艘滿載油輪的航速通常不到每小時20英里，與一般自行車速度相近。美國海軍也具備全球追蹤能力，可以在波斯灣外持續追蹤船隻數週，甚至遍及全球。

戰爭研究所（ISW）指出「美國對伊朗港口的封鎖沒有明確地理界線，在國際水域幾乎任何地方都能攔截船隻，直到其抵達最終港口。」

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