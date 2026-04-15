迎AI時代頻寬爆發！凱擘砸百億升級10G網路、營收超車有線電視

凱擘大寬頻斥資百億升級基礎建設，建構10G頻寬高韌性智慧網路。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕凱擘大寬頻因應高畫質串流、多裝置連網、遠距工作與AI應用快速成長，宣布投入百億元升級全台網路基礎建設，從網路架構、連網設備與影音服務三大面向全面革新，推出「新世代寬頻10G」，搶攻家用與企業市場的數位轉型商機。

凱擘今（15）日在臺北文創大樓舉行發表會，董事長盧榮輝表示，凱擘近年已投入百億元資金升級網路基礎建設，目的在於提前布局，因應AI時代帶來的大量token運算與資料傳輸需求，帶動整體產業邁向新一代數位應用環境。

請繼續往下閱讀...

他指出，雖然目前多數觀察認為，一般用戶對頻寬的需求尚未顯著提升，日常如影音串流等應用仍屬充足，但真正的關鍵不在於「人對AI」，而是「機器對機器」之間的運算與通訊需求。隨著設備與系統持續自動化，實際對頻寬與即時傳輸能力的需求，已在底層快速成長。

從使用者端來看，消費者最在意的仍是「家中的網路體驗」。未來AI應用將逐步由雲端延伸至地端，包含AI代理（AI Agent）與各類智慧裝置，可能在日常生活中持續運作，無論是休息或用餐時仍維持連線狀態，進一步推升網路使用量與即時性需求。

此外，「上行頻寬」的重要性也明顯提升。過去網路使用多以下載為主，但隨著AI互動、內容生成與即時應用普及，使用者上傳資料的需求大幅增加。未來不僅是人與AI互動，更多將是AI之間、機器之間的即時溝通，網路負載壓力也可能隨之升高。

盧榮輝強調，面對此一趨勢，業者必須提前強化上下行頻寬與整體網路能力。同時，在家庭網路仍以Wi-Fi為主的情況下，未來對於覆蓋率、穩定性與連線容量的要求也將全面提升，從室內延伸至整體生活場域，成為關鍵競爭力。

凱擘大寬頻今年迎來成立30週年，總經理謝明益表示，近十年來寬頻業務快速成長，已逐步成為公司發展的核心動能，2023年公司寬頻相關營收已正式超越有線電視業務，躍升為主要收入來源，目前服務用戶數已接近120萬戶，為全台第二大寬頻服務公司。

凱擘大寬頻此次升級以5年百億元投資為基礎，與國際技術大廠Harmonic合作，佈建「分散式存取架構」（DAA）、導入cOS虛擬化寬頻平台，引進XGS-PON及DOCSIS 3.1 Ultra等技術，全面提升網速與穩定性，並透過AI智慧維運系統即時調整網路品質、排除干擾，同時將頻寬擴展至1.2GHz，大幅強化上傳效能。

其中一大亮點，是採用DAA／FTTH（光纖到府）雙軌架構，透過新架構整合後，能依建築條件靈活部署，例如：在既有社區與住宅區透過優化既有網路設備與架構，在不大幅更動線路的前提下提升網速，讓用戶能更快速享受升級成果，同時降低大規模施工帶來的不便；另一方面則針對新建案與商辦大樓，直接導入全光纖網路，並結合R-OLT與switch技術，提供企業10G至100G等級的高速且穩定的網路服務。

此外，在全球加速邁向數位轉型的浪潮下，對稱頻寬已逐漸成為先進國家的重要指標。在家庭應用方面，凱擘領先業界整合Mesh Wi-Fi 6全屋覆蓋技術，並進一步導入新一代Wi-Fi 7設備，打造無死角的高速連網環境，無論多房型住宅或高流量情境，皆可穩定支援多人、多裝置同時連線；同時結合AI智慧管理，可自動辨識手機、筆電及智慧家電等不同設備需求，即時分配最佳頻寬，確保各類使用情境皆能流暢運作。

此外，凱擘也與國際資安品牌趨勢科技合作，將防護功能整合至連網數據機推出「網路守護家」服務，提供防駭、防詐及不良內容過濾等多重防護；同時因應AI物聯網發展，亦攜手奧創獨家合作開發數據機內建的智能設備管理功能，讓用戶輕鬆管理家中物聯網設備（IoT），進一步將數據機升級為整合連線、資安與設備管理的全方位Home Gateway。

同步亦拓展影音服務版圖，整合MyVideo、HBO Max、Disney+等OTT平台，並與韓國電信合作發展原創內容與AI應用，推出4K家庭劇院與智慧電視盒。

目前企業市場方面已服務逾4.5萬家企業與2000個公部門，提供專線上網、AI監控與物聯網等應用，並打造開放式科技平台促進產業整合。

活動中，凱擘宣布率先於台北市全區推出不限流量、不降速的雙向高速網路服務，家用市場提供1G/1G對稱頻寬與3G/1G極速方案，大幅提升下載與上傳效率；目前申辦1G方案月付999元，500M/500M為899元、300M/300M為799元，並加贈2台Mesh Wi-Fi 6、網路守護家與智慧設備管理功能，以及HBO Max、MyVideo與四季線上等影音服務；3G/1G方案則為每月1,699元，另包含2台Wi-Fi 7設備與24個月有線電視免費收看，讓用戶以更高性價比享受完整數位體驗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法