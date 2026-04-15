科妍含藥玻尿酸取得新專利 確保市場領先地位

科妍專利取得重要突破。圖左為科妍董事長韓開程、右為總經理韓台賢。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕上市生技公司科妍（1786）專利技術布局再傳重大進展，今（15）日公告取得台灣發明專利（證書號I920698）「製造包含特安皮質醇之交聯透明質酸（玻尿酸）凝膠之方法及交聯透明質酸凝膠」，科妍表示，該專利之取得讓科妍在透明質酸含藥產品的製造上獲得巨大的突破，新獲得的專利範圍包含製造方法及組成物專利，可有效阻隔同業在同類產品的開發進程，從而確保在市場中處於領導的地位。

科妍指出，該專利技術係用於含有特安皮質醇之交聯透明質酸凝膠之製造，可用於治療骨關節炎患者。特安皮質醇（triamcinolone）是一類皮質類固醇，皮質類固醇是由腎上腺皮質製造及分泌的類固醇激素，亦可由人工合成，常用在關節內注射，具有緩解骨關節炎患者發炎及疼痛之效果，搭配交聯透明質酸於關節內注射則效果更佳。

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此外，透過科妍獨家CHAP透明質酸交聯平台專利技術，配合新開發的粒子均勻分散技術，使得皮質類固醇均勻分散於交聯透明質酸凝膠產品中，該產品中藥物具有緩釋之效果，延長皮質類固醇的消炎鎮痛功效。

科妍本次所獲得的專利技術則是1針劑型關節腔注射劑的含藥加強版，相較於第一代的3、5針劑型的直鏈透明質酸產品，以及第二代療程效果6-12個月的1針劑型交聯透明質酸產品，該技術可製造出屬於第三代的1針劑型速效緩解疼痛、延長消炎效果之含藥型產品，可大幅提升退化性關節炎患者注射後的舒適感受，預期市場接受度高，成長可期。

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