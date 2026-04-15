中國1份報告曝「自給自足」關鍵弱點 伊戰加速引爆變成現實

北京追求產業「自給自足」的努力存在一個關鍵的弱點，新的威脅是氦氣，這種無色無味氣體，用途廣泛，從半導體製造過程到冷卻醫療掃描設備中都需用到。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕CNN報導，來自中國頂級石油和天然氣生產的十幾位學者和研究人員在一份學術期刊上發出警告，北京追求產業「自給自足」的努力存在一個關鍵的弱點。他們發現新的威脅是氦氣，這是一種無色無味的氣體，用途廣泛，從半導體製造過程中調節溫度到冷卻醫療掃描設備，再到檢測管道洩漏和為太空火箭燃料箱加壓都需用得到。真正問題在於，超過83%的氦氣供應來自中國以外。

期刊報告指出，由於這些供應來源極易受到地緣政治變化的影響，國家供應鏈的安全現在面臨嚴峻的挑戰。由美國和以色列與伊朗的戰爭引發的歷史性石油和天然氣危機席捲全球，時至今日，這些擔憂「已經以驚人的速度變成現實」。

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中國目前正面臨一些分析師所說的幾十年來最嚴重的氦氣衝擊，價格翻倍，供應卻在減少。

分析人士警告，長期中斷可能導致晶片工廠停工，並延誤救命的醫療器材成像設備，從而引發依賴半導體的整個經濟的連鎖反應，從電子產品到汽車行業都將受到影響。

中國氦氣供應短缺是一個罕見的弱點，而中國在推動能源自給自足方面總體上取得成功，使該國免受歷史上最嚴重的石油危機的影響。由於卡達氦氣生產停滯（卡達供應全球三分之一的氦氣需求和中國54%的氦氣需求），以及相關能源設施遭受的附帶損害，供應鏈的恢復可能仍需數年時間。同時，國內供應壓力日益加劇。

供應鏈諮詢公司Tidalwave Solutions的上海高級合夥人Cameron Johnson表示，「由於卡達問題，全球的供應鏈基本上已經中斷很多，我們無法預見未來如何才能獲得可靠的供應」。

此外，亞洲各地需要氦氣的經濟體正面臨潛在的短缺。台灣半導體產業協會已呼籲政府開始儲備氦氣，而日本媒體報告則稱，氦氣企業已開始限制銷售。重大供應鏈中斷的風險促使韓國和台灣等政府（這兩個地區擁有世界領先的晶片製造商，並高度依賴該產業），正評估可能造成的影響。首爾方面表示，晶片製造商的庫存足以維持約4個月；台北方面則表示，已與晶片製造商協調，這些製造商擁有多元化的供應鏈和充足的庫存。

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